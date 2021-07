History Play setzt im September auf «9/11» und «X-Akten»

TV-News

Mit zwei neuen Sendungen geht History Play in den September

Bei History Play beginnen die September-Highlights mit dem Gedenken an die Ereignisse des 11. Septembers. Die erschreckenden Bilder der eingestürzten Zwillingstürme gingen um die Welt, jedoch gab es auch noch zwei weitere terroristische Angriffe mit entführten Flugzeugen an diesem Tag. Das eine wurde von den Entführern ins Pentagon gelenkt, das andere verfehlte sein Ziel und stürzte im ländlichen Pennsylvania ab. Diesen beiden Angriffen widmen sich nun die jeweils einstündigen Dokumentationen «9/11 – Die letzten Minuten von Flug 93» und «9/11 – Angriff aufs Pentagon» rund 20 Jahre später am Dienstag, dem 14. September. Diese beleuchten den zeitlichen Verlauf der Angriffe sowie deren Folgen.Zusätzlich wird es auch noch mysteriös bei History Play mit der zweiten Staffel der Doku-Reihe «Unidentified – Die wahren X-Akten» am 28. September. In den acht neuen Episoden legen ehemalige Regierungsbeamte neue Informationen offen, mit dem Ziel, die US-Regierung für potenzielle Bedrohungen der nationalen Sicherheit durch UFOs zu sensibilisieren. Die Reihe untersucht mitunter das geheime UFO-Programm der USA „AATIP“ über das sogar die New York Times 2017 berichtete. Musiker Tom DeLonge, der sich seit langem mit diesem Thema beschäftigt, führt zudem Interviews mit ehemaligen Angestellten des Programms.Wer es bislang noch nicht getan hat, sollte sich die Drama-Serie «Roots» anschauen, denn sie steht nur noch bis zum 29. September bei History Play zur Verfügung. Außerdem endet das Trödelsammler-Format «American Pickers – Die Trödelsammler», dessen 16. Staffel noch bis 12. September verfügbar bleibt.