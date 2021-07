«Lupin» immer noch an der Spitze

VOD-Charts

Diese Woche schaffte es wieder einmal eine Netflix-Serie ganz nach oben, die Plätze darunter sind jedoch heiß umkämpft.

In der vergangenen Woche sorgte die französische Serie «Lupin» für Rekordwerte mit einer Reichweite von knapp 9 Millionen. Auf solche Spitzenwerte kommen wir in der dieswöchigen 26. Kalenderwoche zwar nicht, jedoch ist «Lupin» immer noch nicht weg vom Treppchen, doch dazu später mehr. Auch in dieser Woche gibt es wieder einen geteilten Rang mit «The Big Bang Theory», die sich diesmal jedoch mit «Fatherhood» auf den achten Platz stellen müssen. Beide Serien konnten 2,08 Millionen Menschen erreichen.Weiter vorne hat es die RTL-Sendung «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» geschafft. Diese generierte diese Woche ganze 2,44 Millionen Aufrufe. Den sechsten Rang erkämpfte sich der Vietnam-Veteran «Bosch», der mit 0,01 Millionen Vorsprung auf 2,45 Millionen Klicks kam. Ähnlich knapp geht es auch weiter mit «The Blacklist» und «Elite», die mit jeweils 20.000 Klicks Unterschied, den fünften und vierten Rang belegen. «The Blacklist» schaffte es auf 2,47 Millionen und «Elite» auf 2,49 Millionen Aufrufe.Auch die Rollen auf dem Treppchen sind diese Woche heiß umkämpft, so erzielten sowohl der Teufel «Lucifer» als auch die Winchester-Brüder aus «Supernatural» in der Woche vom 26. Juni bis zum 1. Juli 2,85 Millionen Aufrufe und belegen Platz drei.Dem konnte die Krankenhausserie aus Seattle, «Grey‘s Anatomy», sogar noch einen drauflegen und kam auf 2,91 Millionen Klicks. Zum dritten Mal Gold sicherte sich wieder einmal das französische Netflix-Original «Lupin» und bleibt somit, trotz fünfteiligen Staffeln, an der einsamen Spitze. «Lupin» erreichte zwar keine Rekordwerte mehr, jedoch generierte die Serie mit stolzen 3,76 Millionen Aufrufen den größten Abstand der dieswöchigen Charts.