«Aktenzeichen XY...gelöst» holt den Tagessieg

Quotennews

Das «Aktenzeichen XY...»-Spezial sorgte in der gestrigen Primetime für die beste Reichweite des gesamten Tages und mehr.

Dass «Aktenzeichen XY...ungelöst!» ein Erfolgsformat ist, wird alleine daraus deutlich, dass es seit fast 60 Jahren gesendet wird und noch heute für absolute Top-Quoten sorgt. Und auch nach, um genau zu bleiben, 54 Jahren gibt es in der Aktenzeichen-Redaktion noch neue Ideen. Gestern sendete das Zweite die Spezial-Ausgabe, in welcher es sich um drei Fälle handelte, die die ermittelnden Behörden aufklären konnten. Mit altbekannter Moderation von Rudi Cerne gab es durch Kriminalpsychologin Lydia Benecke Einblicke in die Psyche der Täter.Offenbar, wie auch das "ungelöst"-Konzept ein richtiger Erfolg, denn gestern setzte die Sendung mit 5,79 Millionen Zuschauern ab drei Jahren den Bestwert des Tages. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte das Zweite ordentliche 1,03 Millionen Zuschauer, wodurch ein entsprechender Marktanteil von 15,4 Prozent zustande kam. Insgesamt belegte das ZDF mit «Aktenzeichen XY» und Cerne 21,3 Prozent des TV-Marktes.Hinter dem ZDF-Spezial liegt direkt die 20-Uhr «Tagesschau» mit noch 4,91 Millionen Zuschauern und wiederum leicht besseren 1,38 Millionen Jüngeren Zuschauern. In der Zielgruppe ebenfalls leicht besser als das «Aktenzeichen» war zudem noch «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Hier verfolgten 1,05 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren das Geschehen auf RTL am Vorabend.