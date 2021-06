Erstes EM-Duell seit 21 Jahren lockt 27,362 Millionen Zuschauer an 🇬🇧 🇩🇪

Quotennews

Deutschland wurde am Dienstagvorabend in London von der englischen Nationalmannschaft geschlagen. Das Zuschauer-Interesse war ziemlich hoch.

Als die deutsche Nationalmannschaft das letzte Mal in einer Endrunde einer Fußball-Europameisterschaft auf England traf, hing der Haussegen beim Deutschen Fußball Bund (DFB) schief. Das Team von Erich Ribbeck musste sich mit 1:0 geschlagen geben und Deutschland flog bereits nach zwei Begegnungen aus dem Turnier, das in Belgien und in den Niederlanden stattfand. Der Trainer Ribbeck warf hin, nachdem auch die Partie drei Tage später verloren ging.Die deutsche Nationalmannschaft verlor nun 2:0 unter Joachim Löw sorgte um 18.00 Uhr für 27,362 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 76,5 Prozent. Das Schicksalsspiel verzeichnete die höchste Reichweite der Euro 2020 und das beste Ergebnis seit des Halbfinale 2016 zwischen Deutschland und Frankreich (29,82 Millionen). Bei den jungen Zuschauern sicherte sich die Partie glücklose Partie 10,39 Millionen und einen Marktanteil von 84,7 Prozent. Gegen Portugal, das vor zehn Tagen ebenfalls um 18.00 Uhr ausgetragen wurde, wollten 20,11 Millionen die Übertragungen im Ersten sehen. Der Marktanteil lag bei 75,7 Prozent. Mit 6,82 Millionen jungen Zuschauern gelang es der ARD, einen Marktanteil von 85,8 Prozent zu holen.Die Rahmenberichterstattung mit Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger folgten 11,66 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 54,4 Prozent. Bei den jungen Zuschauern verbuchte Das Erste mit Berichten rund um das deutsche Team 4,30 Millionen, der Marktanteil sorgte für 63,6 Prozent.