Q4: Gewinn von Fox Corp. steigt

Wirtschaft

Das junge Unternehmen setzte fast 253 Millionen US-Dollar Gewinn um.

Die Investoren des übrig gebliebenen Fox-Imperiums können zufrieden sein. Im vierten Quartal wurde ein Geschäftsanstieg verzeichnet, da sich der Werbemarkt nach der Corona-Pandemie erholte. Jedoch ging der Cashflow des Unternehmens stark zurück, da riesige Summen an Sport-Vorleistungen erbracht werden mussten.Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag bei 253 Millionen US-Dollar, im Vorjahreszeitraum waren dies 122 Millionen US-Dollar. Der Umsatz stieg um 20 Prozent von 2,42 auf 2,89 Milliarden US-Dollar. Die Kabeleinnahmen wuchsen um zehn Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar, das TV-Geschäft verbesserte sich um 30 Prozent auf 1,45 Milliarden US-Dollar."Wir freuen uns auf das vor uns liegende Jahr und erwarten die Rückkehr normalisierter Sport- und Unterhaltungskalender und den Beginn der Zwischenwahlen", sagte Lachlan Murdoch, CEO des Unternehmens, in einer vorbereiteten Erklärung. "Fox' Kernprogramm mit Live-Events und das wachsende Digitalgeschäft werden unseren Werbe- und Vertriebspartnern auch in Zukunft ein unvergleichliches Publikum bescheren."