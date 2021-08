Sam Elliott wird Hauptdarsteller in «Yellowstone»-Prequel

US-Fernsehen

Auch Tim McGraw und Faith Hill werden die Hauptrollen in dem Paramount+-Format spielen.

Tim McGraw und Faith Hill absolvierten schon gemeinsame Tourneen, Alben und Duette, doch der Weg in der Schauspielerei hat sich nicht gekreuzt – bis jetzt. Gemeinsam mit Sam Elliot werden sie die Hauptdarsteller in der Paramount+-Serie, die das Prequel von «Yellowstone» wird. Das Format ist seit 2018 bei Paramount Network beheimatet und verbucht riesige Reichweiten.«1883» wurde von Taylor Sheridan entwickelt und wird von den Produktionspartnern 101 Studios und Bosque Ranch Productions für den neuen Streaming-Dienst von Paramount bereitgestellt. Die Dreharbeiten für die Serie sollen noch in diesem Jahr beginnen."Das ist wirklich ein Traumjob", sagte McGraw in einem Statement. "Taylor hat eine Art des Geschichtenerzählens gefunden, die auf brillante Weise diese epischen Dramen und Familiensagas mit so viel Tiefe und Kreativität erschafft. Die Duttons sind großartige Charaktere, und es ist so aufregend, sie zum Leben erwecken zu können. Als Kind, das mit Pferden aufgewachsen ist, denkt man über solche Traumjobs nach, und ich freue mich so sehr darauf, mit dieser fantastischen Besetzung und Crew zu arbeiten."