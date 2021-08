Rosa Roderigo: Vegane Küche kann absolut schmackofatz sein

Interview

Rosa Roderigo, das Gesicht hinter der Instagram-Seite «Rosa kocht grün», spricht im Quotenmeter-Interview darüber, wie sie zur veganen Küche kam und nennt Vorteile des Vegan-Seins. Außerdem verrät sie ihre Lieblingsgerichte.

Comfort Food ist für mich Essen, welches mich happy macht. Ich habe einen anstrengenden Tag gehabt, oder sogar schlechte Laune und belohne mich mit buntem, geilem Essen, was mich wärmt und wohlig fühlen lässt. Wie bei Oma!In meiner Bubble geht es. Aber ich glaube, dass dieses Thema ein häufiges Vorurteil ist, das leicht zu bekämpfen ist: einfach zum Kochen und Essen einladen.Ich habe sehr viel Fleisch vorher gegessen. Vor allem Sucuk und getrocknete Salamis, Weißwürste und Schnitzel. Wann ein endgültiger Cut war – kann ich nicht sagen. Ich habe mir nie etwas verboten, worauf ich Bock hatte. Aber es hat sich einfach zum Vorteil ergeben. Ich habe, seitdem ich ein Baby bin, Neurodermitis. Diese Hautprobleme sind zum Beispiel stark weggegangen. Ebenso häufige Bauchschmerzen. Aber das waren natürlich nicht die einzigen Gründe. Meine Partnerin Alexia war der Stoß, die körperlichen Verbesserungen der Gesundheit waren nette Geschenke. Aber das Bewusstsein ist für mich ein Lebensweg, den ich gewählt habe, um meinen Teil dazuzugeben, die Welt irgendwie ein Stückchen besser zu machen.Die Agentur whylder aus Köln, die schon für funk arbeitet, hat den damals noch sehr frischen und kleinen Account gesehen, für gut empfunden und die Idee an funk gebracht.Am Anfang hat mich das echt umgehauen. Als wir die 10.000 geknackt haben, habe ich echt geschwitzt. Aber jetzt sehe ich da eher Arbeit und Zahlen drinnen. Worüber ich aber auch froh bin. Ich möchte nicht, dass Instagram meine Emotionen im Alltag beeinflusst.Das Ziel ist, dass alle ein Lieblingsrezept oder noch besser Rezepte finden, die sie lieben und öfter machen. Dass klar gemacht wird, dass die vegane Küche kein Verzicht ist und nicht bedeutet, ein Salatblatt mit Pommes und Gurke zu servieren. Vegane Küche kann absolut schmackofatz sein. Als Nachspeise servieren wir auf dem Kanal nette Fakten. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Erdbeere viel mehr Vitamin C beinhaltet als Orangen oder Zitronen? Der Absacker auf dem Kanal ist dann ab und zu mal ein bisschen Lifestyle-Einblick.Mein Konto hat sich sehr über diese Pause gefreut, ich persönlich natürlich überhaupt nicht. Ich gehe sehr gerne mit Freunden oder meiner Partnerin essen. Dennoch bin ich sehr froh über den Content, den ich aufessen ‚muss‘.Ich liebe frisch gekochtes Essen und versuche deshalb möglichst nicht an einem Tag mehrere Sachen zu kochen oder zu backen. Heute zum Beispiel habe ich eine Zucchini-Zitronen-Pasta gekocht, gefilmt und bearbeitet. Morgen kommen dann Erdbeerteilchen dran. Und in der Zeit dazwischen kümmert man sich um die Faktenposting, Community-Management, Quiz oder andere weitere Aufgaben, die eben dazu gehören.Na klar! Pannen gehören dazu und sollten einen bloß nicht demotivieren. Ich habe mal veganen Käse versucht selber zu machen. Aus Kokos, Agar-Agar und Hefeflocken. Das war so eklig. Ich hätte heulen können. Ich tüftle gerade am nächsten veganen Käse (Mozzarella) Rezept. Ich glaube, das wird gut!Im Fernsehgarten zu kochen hat mir total viel Spaß gemacht. Für die recht junge Zielgruppe des Formates ist Instagram aber eine gute Plattform. Eine eigene TV-Kochshow ist aktuell nicht in Planung – aber wer weiß, was die Zukunft alles bringt.Voll schwierig! Darf ich mehrere nennen?Vegane Königsberger Klopse! Veganer Braten mit Klößen und Rotkohl und Teigtaschen aus aller Welt!