Blockbuster-Battle

In diesem Battle steigen ein Spinnen-Mensch, eine amphibische Kreatur und ein Planet der Affen in den Ring. Wer hat das besser Ende für sich?

(RTL, 20:15 Uhr)Nach dem ersten sensationellen Kampf mit den Avengers kehrt Peter Parker in seine Heimat zurück. Dort lebt er mit seiner Tante May. Doch Peter fällt es nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden. Vielmehr will er seinem Mentor Tony Stark beweisen, dass er mehr ist als nur der nette Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber plötzlich der gefährliche "The Vulture" auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr. Quotenmeter urteilte zum Kinostart so über den Film: «Spider-Man: Homecoming» ist eine teeniemäßig-locker-schmissige Ergänzung des "Marvel Cinematic Universe", die mit Ironie, Wortwitz und Charme punktet, während die Action weniger spektakulär auffällt.Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Preisgekrönte Fantasy-Romanze von Guillermo del Toro mit Sally Hawkins in der Hauptrolle: Die stumme Elisa arbeitet in den 1960er Jahren als Putzkraft in einem Labor der US-Regierung, in dem geheime Experimente durchgeführt werden. Als sie und ihre Kollegin Zelda eine mysteriöse Kreatur in einem Wassertank entdecken, ändert sich ihr Leben schlagartig. Sie verliebt sich Hals über Kopf in den Amphibienmann, und da auch er ihre Gefühle erwidert, beschließt sie, ihn zu befreien. Hier ein Auszug aus der Quotenmeter-Kino-Kritik: „Dadurch, dass das Ensemble so überzeugend zusammenspielt und del Toro sowie Taylor die zentrale Liebesbeziehung des Stoffs mit leichter Hand umsetzen, drängen sich die weitergehenden thematischen Komponenten von «Shape of Water» nicht weiter auf.“ Hier gibt es die ganze Kritik. Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 9IMDB User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Astronaut Leo Davidson arbeitet an Bord der Raumstation Oberon als Primaten-Spezialist mit Affen, die er für lebensgefährliche Weltraum-Missionen ausbildet. Eines Tages gerät Leo bei einem Außeneinsatz in einen elektromagnetischen Sturm - und findet sich mit seinem Raumschiff im Orbit um einen fremdartigen Planeten wieder. Nach der Landung muss Leo feststellen, dass die Welt zwar bewohnt ist, aber leider einige unangenehme Überraschungen bereithält. Kaum seinem Raumschiff entstiegen, begegnet er einer Horde zerzauster und kaum der Sprache mächtiger Menschen, die vor einem ungewöhnlichen Gegner fliehen: Einem Trupp berittener Affen, die fließend Englisch sprechen und offensichtlich die Herrscher dieser Welt sind! Der brutale Gorilla-General Thade lässt die Menschen zusammentreiben und als Sklaven in die Stadt der Affen treiben. Leo wird mit einer seiner Schicksalsgenossinnen, der Menschenfrau Daena, an den Affen-Senator Sandar verkauft. Leo denkt jedoch nicht daran, sich einfach in sein Schicksal zu ergeben. Stattdessen organisiert er eine Massenflucht aus den Sklavenquartieren und versucht, die Gewaltherrschaft von General Thade und seinen Spießgesellen zu beenden.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 5IMDB User Rating: 6