Ramsay und Fox gründen eigenes Studio

US-Fernsehen

Unter dem Label ‚Studio Ramsay Global‘ will man gemeinsame Shows produzieren.

Der amerikanische Fernsehkoch, Gastronom und Fernsehstar Gordon Ramsay und die Fox-Corp.-Tochterfirma Fox Entertainment gründen das gemeinsame Unternehmen Studio Ramsay Global. Fox Entertainment wird Miteigentümer von Studio Ramsay Global mit Ramsay sein, dessen derzeitige Fernsehgesellschaft, Studio Ramsay, vollständig von dem neuen Unternehmen übernommen wird.Ramsay hatte sich ursprünglich 2016 mit All3Media zusammengetan, um Studio Ramsay zu gründen, das als unabhängiges Unternehmen fungierte, das vollständig im Besitz von Ramsay war. Fox Entertainment sicherte sich die Partnerschaft nach einem hart umkämpften Bieterverfahren mit mehreren Konzernen, darunter Disney; der Deal soll sich im neunstelligen Bereich bewegen."Gordon Ramsay ist die Definition von Partner und Freund", sagte Collier in einer Erklärung. "Er ist auch das Genie hinter einer globalen Marke, die für Integrität und Exzellenz in den Bereichen Essen, Lifestyle und so viel mehr steht. Fox Entertainment fühlt sich geehrt, auf der langjährigen Beziehung zu Gordon aufzubauen, indem wir gemeinsam Studio Ramsay Global einführen. Gordon ist seit Jahren ein wichtiger Teil der Fox-Erfahrung und bringt eine Energie, einen Unternehmergeist und eine Einstellung mit, die wunderbar zu Fox passen. Auch wenn du nie weg warst, Gordon, willkommen zurück, du (brillanter) Donut!"