«Rutherford Falls»-Co-Schöpferin verlängert Universal-Vertrag

US-Fernsehen

Bereits nach zwei Jahren verlängert Sierra Teller Ornela ihren Kontrakt mit dem Comcast-Unternehmen.

Sierra Teller Ornela und Universal Television werden auch in den kommenden Jahren weiter zusammenarbeiten. Die beiden Parteien haben ihren Vertrag, der erst vor zwei Jahren geschlossen wurde, verlängert. Ornela wird TV-Shows für das Fernsehen, Kabel und Streaming entwickeln. Neben «Rutherford Falls», dessen erste Staffel im April bei Peacock anlief und demnächst in die zweite Staffel geht, arbeitet Ornelas auch an der kommenden, noch unbetitelten Comedy von Alan Yang und Matt Hubbard für Apple TV+ "Ich bin hocherfreut, diese wunderbare Partnerschaft mit Universal Television fortzusetzen", sagte Ornelas. "Pearlena [Igbokwe], Erin [Underhill], Jim [Donnelly] und Megan [Macmillan] haben mich alle immens unterstützt und sind ehrlich gesagt die verlässlichsten Menschen überhaupt.""Sierra ist eine unglaublich ehrgeizige und leidenschaftliche Autorin und Produzentin, die bei allem, was sie anfasst, Zielstrebigkeit und ansteckenden Humor an den Tag legt", so Erin Underhill, Präsidentin von Universal Television. "Von ihrer Zeit bei «Superstore» bis hin zu ihrer jüngsten Tätigkeit als Co-Schöpferin von «Rutherford Falls» war die Zusammenarbeit mit ihr großartig, und wir sind dankbar und freuen uns, unsere Partnerschaft mit ihr bei UTV fortzusetzen."