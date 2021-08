«Tuca & Bertie» bekommt eine dritte Staffel.

US-Fernsehen

Adult Swim hat grünes Licht für neue Abenteuer gegeben.

Erst am 13. Juni 2021 startete die zweite Staffel der Adult-Swim-Anmiationund schon haben die Verantwortlichen von WarnerMedia die Option gezogen, weitere Episoden zu ordern. Die erste Staffel des Formats lief noch bei Netflix , ehe Warner das Format übernahm. Die letzten zwei Episoden werden an den kommenden zwei Sonntagen ausgestrahlt.Tuca (Tiffany Haddish) und Bertie (Ali Wong) sind beste Freundinnen, und beide sind voller Geister. Bertie ist damit beschäftigt, ihre inneren Geister mit Hilfe eines Therapeuten auszugraben, während Tuca ihre lieber hinter der Toilette versteckt.«Tuca & Bertie» wird von Lisa Hanawalt entwickelt und produziert, Raphael Bob-Waksberg, Noel Bright, Steven A. Cohen, Haddish und Wong fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Die Serie wird von Michael Eisners The Tornante Company produziert, die Animation erfolgt bei Shadowmachine.