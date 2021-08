Apple verlängert «Physical»

US-Fernsehen

Bevor am Freitag das Finale ansteht, wurde eine neue Staffel bestellt.

Der Streamingdienst von Apple, AppleTV+, hat eine neue Staffel der Seriebestellt, die am Freitag endet. Die Serie spielt im idyllischen, aber brüchigen Strandparadies des sonnigen San Diego der 1980er Jahre und folgt Sheila Rubin (Rose Byrne), einer leise gequälten, scheinbar pflichtbewussten Hausfrau, die ihren klugen, aber umstrittenen Ehemann bei seiner Kandidatur für die Staatsversammlung unterstützt.Doch hinter verschlossenen Türen hat Sheila ihre eigene düster-komische Sicht auf das Leben, die sie der Welt nur selten zeigt. Außerdem kämpft sie mit einer Reihe komplexer persönlicher Dämonen, die mit ihrem Selbstbild zu tun haben. Das heißt, bis sie durch die unwahrscheinlichste Quelle Erleichterung findet: die Welt des Aerobics."Wir könnten nicht stolzer sein, Annie Weismans einzigartige Sichtweise auf diese düster-komische, herzzerreißende und mutige Geschichte zu zeigen", sagt Michelle Lee, Director of Domestic Programming bei Apple TV+ . "Und dann durften wir Rose Byrne dabei zusehen, wie sie diesen unglaublichen, vielschichtigen Charakter verkörpert hat und uns eine unvergessliche Performance geliefert hat. Wir sind begeistert zu sehen, wie sich Zuschauer auf der ganzen Welt in diese Serie verlieben und sich von ihr gesehen fühlen, und wir können es kaum erwarten, dass jeder das nächste Kapitel in Sheilas Reise zur persönlichen Selbstbestimmung miterleben kann."