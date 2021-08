Der neunte «Promi Big Brother»-Bewohner steht fest

TV-News

Am Donnerstag zeigte Sat.1 bei einer virtuellen Pressekonferenz erste Bilder aus dem Container, der in diesem Jahr im Weltall platziert wurde, und stellt zudem einen weiteren Bewohner vor.

Am Donnerstag stellte Sat.1 erste Informationen zur am morgigen Freitag startenden-Staffel vor und zeigt sogar erste Bilder vom neuen Szenenbild. Diese ist im Weltall angesiedelt und wie üblich in zwei Welten unterteil. Die Luxus-Welt ist auf dem „Big Planet“ angesiedelt, der einer Oberfläche eines Planeten gleichen soll. Das Setting ist in schrillen bunten Farben gehalten und befindet sich unter freiem Himmel. Falls es regnet, gibt es jedoch Möglichkeiten sich unterzustellen, dort sind auch die Betten platziert. Außerdem gibt es einen Whirlpool, Essen und Trinken im Überfluss und eine Gym-Ecke zum Sporttreiben.Weniger luxuriös und wesentlich enger geht es in der „Raumstation“ zu, die die Basis für die Bewohner bilden soll. Dort gibt es kein Tageslicht und die Räumlichkeit ist eng und karg. Nur für das Nötigste ist gesorgt. Eine Möglichkeit zum Rauchen bietet eine Rauchkabine, die zwar vom Hauptraum abgetrennt ist, aber nicht belüftet ist.Neben der «Promi Big Brother»-Welt wurde zudem auch ein weiterer Kandidat enthüllt, der die Chance auf 100.000 Euro hat. Gameshow-Legende Jörg Draeger, mittlerweile stolze 75 Jahre alt, der in den 90er-Jahren bei Sat.1 und Kabel Eins die Spielshow «Geh aufs Ganze!» moderierte, wird sich zu den bereits feststehenden acht Kandidaten hinzugesellen. Ina Aogo, Melanie Müller, Heike Maurer, Mimi Gwozdz, Uwe Abel, Rafi Rachek, Daniel Kreibich und Eric Sindermann sind somit ab sofort Draegers Mitbewohner (Quotenmeter berichtete). Ums Geld soll es ihm beim Einzug allerdings nicht gehen, wie er bei der Pressekonferenz versicherte. „Ich mache es nicht der Kohle wegen, wobei jedes Scheinchen willkommen ist“, so Draeger. Nach der Sat.1-Anfrage habe er sich mit der Sendung beschäftigt und alte Clips im Internet geschaut. „Und ich war überrascht, denn das war ganz deutlich eine andere Handschrift, als das was ich bisher gehört habe. Und das war der Anfang, um mich mit dem Format zu beschäftigen.“Sat.1 zeigt ab dem 6. August um 20:15 Uhr täglich live Bilder aus dem Weltall. Im Anschluss an die reguläre Show geht zudem auchauf Sendung – ebenfalls live bei Sat.1. Insgesamt zeigt der Unterföhringer Sender in den kommenden Wochen 85 Stunden Live-Material von «Promi Big Brother». Die drei noch nicht bekannten Bewohner werden in der morgigen Auftaktfolge enthüllt.