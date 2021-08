Walt Disney Animation gründet Vancouver-Studio

International

Das Unternehmen möchte Serien vor allem in Kanada produzieren.

Mehr Animation möchte Disney bieten und gründet deshalb ein neues Studio im kanadischen Vancouver. Walt Disney Animation Studios-Präsident Clark Spencer teilte mit, dass sich die neue Produktionsstätte auf längere Animationsformate konzentrieren soll. Aber auch die bevorstehende Musical-Neuauflage von «Moana» soll in British Columbia entstehen."Disney Animation entwickelt mehr originelle Geschichten für Disney+ und expandiert mit «Iwájú», «Tiana», «Moana», «Baymax» und «Zootopia+» zum ersten Mal in unserer Geschichte in den Bereich der Serien", so Jennifer Lee, Chief Creative Officer von WDAS. "Da wir unser Angebot an Originalprojekten weiter ausbauen, gibt es mehr kreative, künstlerische und technologische Möglichkeiten als je zuvor."Mit der Eröffnung übernimmt Amir Nasrabadi die Leitung von WDAS in Vancouver. "Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich, wieder zur Disney-Familie zu gehören", sagt Nasrabadi. "Ich bin immer wieder erstaunt über das hohe künstlerische Niveau und die technischen Fortschritte der Animationsindustrie hier in Vancouver und bin stolz darauf, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Für mich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen."