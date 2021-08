VOX kürt «Die leckerste Idee Deutschlands»

TV-News

In der einmaligen Event-Sendung geht es um einen Platz im Regal in allen REWE Märkten Deutschlands.

Am Montag, den 6. September, startet die Gründer-Show «Die Höhle der Löwen] in die zehnte Staffel ( Quotenmeter berichtete ), doch VOX belässt es in dieser Woche nicht bei nur einen Start-up-Sendung, sondern zeigt am Sonntag, 12. September, um 20:15 Uhr mitein weiteres Format mit diesem Charakter. Der Unterschied: In der einmaligen Event-Show geht es ausschließlich um den Bereich Essen und Trinken. Die Gemeinsamkeit: [[Die leckerste Idee Deutschlands» wird wie «Die Höhle der Löwen» von Amiaz Habtu moderiert.In der Show präsentieren verschiedene Start-ups aus diesem Segment um einen „Platz im Regal“ in allen Märkten der Supermarktkette REWE. Der Weg ist nicht leicht, zuerst müssen 60 Testesser vom jeweiligen Produkt überzeugt werden. In fünf Duellen treten jeweils zwei Food-Start-ups gegeneinander an, zwischen ihnen müssen sich die Testesser aus den Bereichen Teenager, Influencer, Best-Ager, Gourmets, Preisbewusste, Sportler, Eltern, Singles, Ernährungsbewusste und Köche entscheiden. Im Finale treten die fünf beliebtesten Unternehmen schließlich zur Abstimmung über den Gesamtsieg an.Neben den Testessern geben auch prominente Gäste ihre Einschätzungen zu den Produkten ab. Dazu gehören Star-Koch Steffen Henssler, die Moderatorinnen Inka Bause und Jana Ina Zarella, Komikerin Mirja Boes sowie Ex-Fußball-Profi Holger Stanislawski, der außerdem den größten REWE Markt Norddeutschlands betreibt. Produziert wird «Die leckerste Idee Deutschlands» von RTL Studios.