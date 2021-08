Sylvie Meis startet noch im August als «Love Island»-Moderatorin

TV-News

Ab Ende August gibt es bei RTLZWEI wieder „heiße Flirts und wahre Liebe“.

RTLZWEI hat den Starttermin für die die sechste Staffel der Dating-Showgenannt. Demnach erfolgt der Startschuss am Montag, den 30. August, um 20:15 Uhr. Der Gründwalder Sender zeigt alle weiteren Episoden vier Wochen lang immer werktags und am Sonntag um 22:15 Uhr. Damit feiert Sylvie Meis noch in diesem Monat ihr Debüt als «Love Island»-Moderatorin.Die Nachfolger von Jana Ina Zarrella freut auf den Staffelstart: „Bald geht es los und ich freue mich so, Teil der «Love Island» Familie zu sein. Ich kann es kaum abwarten, endlich die Islander kennenzulernen und ihnen beim Verlieben zuzuschauen.“ Die Islander hausen in diesem Jahr auf Mallorca und gehen bei romantischen Dates und aufregenden Challenges auf der Mittelmeer-Insel auf Tuchfühlung. Wer Single bleibt, muss die Villa allerdings wieder verlassen.Auch die Zuschauer können mit der «Love Island»-App Einfluss auf den Verlauf der Sendung nehmen und am Ende darüber entscheiden, welches Couple das Finale von «Love Island» im Spätsommer 2021 gewinnt und die Siegprämie von 50.000 Euro mit nach Hause nimmt. TV Studios Germany produziert die Sendung, die auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group basiert.