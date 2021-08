ProSieben hängt mit «Suicide Squad» die Konkurrenz ab

Quotennews

Der Actionfilm ließ dem restlichen Filmprogramm von Sat.1, RTL und RTLZWEI keine Chance.



ProSieben ging am gestrigen Abend als deutlicher Sieger der privaten Sender hervor. 1,75 Millionen Fernsehende schalteten für den Actionfilm «Suicide Squad» ► ein. Somit war dem Sender ein starker Marktanteil von 6,8 Prozent sicher. Ein vergleichbar gutes Ergebnis holten die 0,96 Millionen Umworbenen mit einer Quote von 14,9 Prozent. Die Reichweite lag hier sogar vor dem «Tatort», was den Film zum gefragtesten Programm der Primetime in der Zielgruppe machte. Mit dem Thrillerverkleinerte sich das Publikum auf 0,70 Millionen Menschen, während sich der Marktanteil konstant bei 6,8 Prozent hielt. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren wurden hohe 12,1 Prozent verbucht.Stärkster Verfolger war Sat.1 mit der Komödie «Downsizing» ► . 1,28 Millionen Zuschauer entschieden sich für das Programm, was einer passablen Sehbeteiligung von 5,1 Prozent entsprach. Bei den 0,70 Millionen Werberelevanten war die Ausstrahlung mit einem starken Marktanteil von 11,2 Prozent ein voller Erfolg. Mit 0,58 Millionen Interessenten erhöhte der Thrillerdie Quote auf gute 6,2 Prozent. Auch bei den 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde ein gutes Ergebnis von 9,1 Prozent gemessen.RTL ging hingegen mit dem Science-Fiction-Film «Blade Runner 2049» ► leer aus. 1,02 Millionen Filmfans reichten gerade einmal für einen miesen Marktanteil von 4,2 Prozent. Der Sender kam auch mit 0,35 Millionen Jüngeren nicht über ernüchternde 5,7 Prozent hinaus. Zu RTLZWEI lockte das Drama0,56 Millionen Fernsehende, was akzeptablen 2,1 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,27 Millionen Umworbenen kamen auf einen passablen Wert von 4,0 Prozent.