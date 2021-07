«Top Dog Germany» legt zu, während «The Wheel» deutlich verliert

Quotennews

Die dritte Folge der neuen Hindernisshow mit Hunden ist für RTL ein Erfolg. Doch die ebenfalls neue Rateshow hat schnell ihren Reiz verloren.



Bühne frei für die Vierbeiner heißt es bei der neuen RTL-Show. Jeweils ein Duo aus Besitzer und Hund muss den Hindernisparcours gemeinsam überwinden. Moderiert wird die Show von Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann. Der Auftakt erfolgte in der Vorwoche vor 1,80 Millionen Fernsehenden, am Tag darauf waren noch 1,72 Millionen mit dabei. Insgesamt sank der Marktanteil somit von soliden 8,2 auf 7,6 Prozent. In der Zielgruppe lagen die ersten beiden Ausgaben mit einer Quote von 12,6 sowie 12,2 Prozent jeweils knapp über dem Senderschnitt.Am gestrigen Abend zog das Programm schließlich wieder an und kehrte zu der Zuschauerzahl der ersten Ausgabe von 1,80 Millionen zurück. Der Marktanteil erreichte einen passablen Wert von 7,9 Prozent. Besonderen Erfolg hatte die Show bei den jüngeren Zuschauern. Hier war die Ausgabe mit 0,70 Millionen Neugierigen die bislang gefragteste. Zudem sicherte sich RTL den Tagessieg in der Zielgruppe. Die Sehbeteiligung wuchs auf einen guten Wert von 23,4 Prozent.Weiter ging es ab 22.15 Uhr mit der neuen Rateshow. In der dritten Sendung waren die prominenten Gäste Katy Karrenbauer, Amiaz Habtu, Bernd Stelter, Stefan Effenberg, Joey Heindle, Paul Panzer und Dagi Bee mit dabei. Im Gegensatz zu der Show davor geht es hier seit dem Start kontinuierlich. Von den anfangs 1,36 Millionen Zuschauern waren gestern noch 0,98 Millionen übrig. Der Marktanteil stürzte von soliden 8,0 auf mäßige 5,7 Prozent. Auch die 0,38 Millionen Umworbenen bescherten dem Sender gestern kein besseres Ergebnis als maue 7,9 Prozent Marktanteil.