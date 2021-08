«Hot oder Schrott» weiterhin gefragt, «Trucker Babes» holt langsam auf

Quotennews

Die neue Staffel der Truckersoap war nicht so gut wie gewohnt hatte. Diese Woche näherte sich das Programm bei Kabel Eins erstmals wieder zufriedenstellenden Werten.



Getestet wurden am gestrigen Abend beim neuenGeräte wie der "Vegetable Meat Roller", ein "Smoothie-Bike Aufsatz" oder die "Night GoG Champagne Gun". Mit dabei waren diesmal unter anderem Claudia und Manfred Obert, Désirée Nick , Wolfgang Bosbach mit seiner Tochter Caroline und Guildo Horn. In der Vorwoche hatte sich das Format bei VOX mit 1,05 Millionen Fernsehenden auf einen soliden Marktanteil von 4,6 Prozent gesteigert. Bei den 0,48 Millionen Jüngeren wurde eine hohe Quote von 8,2 Prozent gemessen.Auch am gestrigen Abend änderte sich mit der neuen Ausgabe nicht viel am Ergebnis. 1,07 Millionen Neugierige bedeuteten weiterhin einen Marktanteil von 4,7 Prozent. Die 0,45 Millionen Umworbenen landeten bei einem guten Ergebnis von 7,7 Prozent. Das Magazinerhöhte im Anschluss mit 0,86 Millionen Zuschauern auf eine hervorragende Sehbeteiligung von 8,9 Prozent. Bei den 0,31 Millionen Werberelevanten waren dem Sender ebenfalls starke 11,8 Prozent Marktanteil sicher.Kabel Eins hatte hingegen zuletzt mit den neuen Folgen vonzu kämpfen. In der vorherigen Woche bestand das Publikum aus 0,72 Millionen Menschen, darunter 0,24 Millionen Umworbenen. Dies hatte nicht mehr als akzeptable Marktanteile von 2,7 und 3,7 Prozent zur Folge. Mit 0,90 Millionen Fernsehenden und soliden 3,3 Prozent kämpfte sich das Programm nun langsam wieder nach oben. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren zog die Ausgabe mit 5,1 Prozent Marktanteil knapp am Senderschnitt vorbei.