Gelungener «Gefragt  Gejagt»-Abend wird jedoch vom ZDF-Krimi überholt

Quotennews

Knapp 1,5 Millionen Fernsehende mehr wollten «Friesland: Hand und Fuß» sehen. Bei den Jüngeren gewann jedoch die Quizshow das Duell.



16 Prominente stellten sich am gestrigen Abend den Jägern bei. Üblicherweise hat die Quizshow ihren Platz im Vorabendprogramm des Ersten, die verlängerte Promi-Ausgabe gab es nun in der Primetime zu sehen. Moderiert wurde wie üblich von Alexander Bommes. Zu den prominenten Gästen gehörten unter anderem Guido Cantz, Andrea Sawatzki, Kristina Vogel, Faisal Kawusi, Dirk Steffens, Paula Lambert und Jürgen von der Lippe. Ein Jahr zuvor überzeugte das Format 3,93 Millionen Fernsehende und erzielte so einen starken Marktanteil von 18,2 Prozent. Bei den 0,73 Millionen Jüngeren kamen ausgezeichnete 14,0 Prozent zustande.Im Vergleich zum Vorjahr musste der Sender mit gestern 3,57 Millionen Fernsehenden einen Rückgang des Interesses hinnehmen. Dennoch stand weiterhin eine sehr hohe Quote von 16,1 Prozent auf dem Papier. Auch bei den 0,67 Millionen jüngeren Zuschauern konnte sich das Ergebnis sehen lassen. Der Quizabend bescherte dem Ersten eine herausragende Sehbeteiligung von 12,4 Prozent.Zur selben Zeit zog nur ein Programm an der Quizshow vorbei, dafür aber recht deutlich. Die Krimikomödieüberzeugte im ZDF 5,06 Millionen Fernsehende, was einem starken Marktanteil von 21,6 Prozent glich. Bei den 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährigen war das Interesse mit hohen 8,7 Prozent jedoch deutlich geringer. Eine Folge der Krimiseriehielt ab 21.45 Uhr noch 3,51 Millionen Zuschauer auf dem Sender. Hier wurden gute 15,4 Prozent Marktanteil gemessen. Die 0,30 Millionen Jüngeren fielen auf eine solide Quote von 5,4 Prozent zurück.