VOD-Charts

Auf dem Treppchen wird es in dieser Woche kriminell.

Nachdem in der vergangenen Woche «Grey’s Anatomy» einmal mehr die Spitze der VOD-Charts eroberte, fällt die Krankenhaus-Serie diesmal aus den Top3 heraus. Auf den ersten drei Plätzen finden sich nun drei Krimi-Serien, aber dazu später mehr: Die Liste beginnt mit. Die Netflix-Serie, deren dritte Staffel Anfang des Monats an den Start ging, kam in der 30. Kalenderwoche auf eine Bruttoreichweite von 2,25 Millionen Zuschauern.Auf Rang neun folgt die Sitcom, die 2,27 Abrufe verzeichnete. Durchaus passend scheint, dass sich die schlauen Nerds vonund die Netflix-Doku-Reihemit 2,30 Millionen Klicks den siebten Platz teilen. Die dritte «Explained»-Staffel startete im Übrigen am 16. Juli beim kalifornischen Streaminggiganten.Ein wenig Abstand erarbeitete sich, der mit 2,71 Millionen Klicks – und damit gut 400.000 mehr – auf dem sechsten Rang landet. Die Top5 beginnen dagegen mit der Science-Fiction-Serie, die in den USA beim kleinen TheCW-Network zu sehen ist. Hierzulande ist die Serie bei Prime Video und Joyn beheimatet. Doch recht deutlich verfehltin dieser Woche das Treppchen, denn zwischen dem 23. und 29. Juli reichte es „nur“ zu 2,77 Millionen Abrufen und damit Platz vier.Auf dem Siegertreppchen befindet sich jede Menge Krimi-Ware. Den Anfang macht, das 3,14 Millionen Mal gestreamt wurde. Die spanische Serieknackt die Vier-Millionen-Marke und sichert sich mit 4,08 Millionen Klicks die Silbermedaille. Gold geht in dieser Woche an, deren achte Staffel, die letztmals mit Megan Boone besetzt ist, am 20. Juli bei Netflix an den Start ging. In der zurückliegenden Woche verzeichnete man eine Reichweite von 5,93 Millionen.