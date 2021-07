«Workout»: RTLZWEI-Comeback am Nachmittag

TV-News

Etwas überraschend feiert die Fitness-Soap «Workout – Muskeln, Schweiß & Liebe» ihr Comeback – diesmal nicht am frühen Vorabend, sondern am Nachmittag.

Ab Montag, den 16. August, hat der Grünwalder Sender RTLZWEI eine kleine Überraschung programmiert, denn dann werden neue Folgen der 2019 abgesetzten Fitness-Soapausgestrahlt. Die Show wandert dann auf den Sendeplatz um 14:55 Uhr, wo aktuell «Die Reimanns» zu sehen ist. Der durch das RTL-Magazin «Extra» bekannt gewordene Wahl-Texaner tut sich am Nachmittag jedoch sehr schwer. In der aktuellen Sendewoche kam man nicht über einen Zielgruppenmarktanteil von 2,2 Prozent hinaus. Im Mittel stehen gar nur 1,7 Prozent zu Buche.Ob mit «Workout» eine Besserung in Sicht ist, darf mindestens angezweifelt werden, denn nach einer guten ersten Staffel, die im Schnitt auf 5,5 Prozent beim umworbenen Publikum kam, sah es 2019 ähnlich schlecht aus wie aktuell bei «Die Reimanns». Die Sendung die damals in Doppelfolgen ab 16:00 im Programm war holte nur noch eine durchschnittliche Einschaltquote von miesen 2,3 Prozent.Für Staffel drei hat sich die verantwortliche Produktionsfirma Constantin Entertainment auf Fuerteventura begeben, wo 16 Junge und Mädchen um den Sieg und 10.000 Euro kämpfen. Neben sportlichen Challenges „geht es an der Liebesfront hoch her“, wie der Sender verspricht. Auf der Kanareninsel kämpfen die Zweierteams täglich gegeneinander. Ziel ist es zunächst, den Einzug ins Finale zu schaffen. Statt einer Doppelfolge zeigt RTLZWEI diesmal allerdings nur eine Folge am Stück.