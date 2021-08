Cartoon Network verbringt den Sommer auf dem «Monster Beach»

TV-News

Der Cartoon-Sender von WarnerMedia zeigt die Deutschlandpremiere der Animationsserie «Monster Beach».

Ab dem 9. August wird es bei Cartoon Network allerhand schräge Gestalten zu sehen geben, denn der WarnerMedia-Sender zeigt immer von montags bis freitags ab 16 Uhr die prämierte Animationsserie, in der man Oger beim Surfen und Zombies beim Sonnenbaden trifft. Im Mittelpunkt der Serie stehen zwei surfenden Geschwister Jan und Dean, die ihre Sommerferien bei ihrem Onkel Woody verbringen.Woody ist selbst ebenfalls Surfer und führt ein chaotisches Aussteigerleben. Kaum auf der Insel angekommen machen Jan und Dean zudem Bekanntschaft mit den außergewöhnlichen Inselbewohnern: Monster. Die sind aber alles andere als grauenhaft, sondern freundlich, und teilen mit den Geschwistern sogar die große Leidenschaft für das Surfen. Zusammen mit ihren neuen Monster-Freunden schwingen sie sich auf die Bretter und genießen einzigartige Sommerferien. Dabei erlebt das Duo einige kuriose Abenteuer, beispielsweise müssen sie dem Zombie-Mädchen Widget dabei helfen, ihren Körper wiederzufinden, den sie plötzlich verloren hatte.Die von Bruche Kane entwickelte Serie ging im vergangenen Jahr im April in Australien an den Start und gewann prompt die Auszeichnung als ‚Best Animated TV Programme‘ bei den Content Asia Awards 2020.