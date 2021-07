Großes Olympia-Interesse trotz einiger Misserfolge 🏑🏊‍♀️

Quotennews

In den Morgenstunden schieden die Frauen-Beachvolleyballerinnen Sude und Borger aus, beim Männer-Hockey muss Deutschland ebenfalls nach Hause fahren.

«Sportschau»-Moderator Alexander Bommes musste bereits am frühen Morgen deutscher Zeit ran. Er moderierte die Zwischenteile der Olympischen Sommerspiele, die derzeit in der japanischen Hauptstadt Tokio stattfinden. Doch die Partie Südafrika gegen Deutschland im Männerhockey machte keine gute Figur im Ersten. Das Team von Kais al Saadi unterlag den Südafrikanern, sodass Deutschland am Freitag um den Einzug in die KO-Phase bangen muss.Im Ersten verfolgten die beiden Teile 0,26 und 0,37 Millionen Fernsehzuschauer, die um 04.45 Uhr angepfiffen wurde. Die Partie, bei der Deutschland zur Halbzeit noch 2:3 führte, kam auf 12,3 und 12,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern saßen 0,05 respektive 0,09 Millionen vor den Fernsehschirmen, der Marktanteil belief sich auf 10,1 und 11,4 Prozent.Beim Beachvolleyball schied das deutsche Team nach einem 0:2 gegen die Niederlande aus. 0,97 Millionen Zuschauer verfolgten ab 08.05 Uhr die Partie von Julia Sude und Karla Borger, die um 15.00 Uhr (Japanischer Zeit) im Shiokaze Park antraten. Der Marktanteil belief sich auf 19,6 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr man 25,3 Prozent ein. Die Reichweite der morgendlichen Partie lag bei 0,33 14- bis 49-Jährigen Millionen.Um 09.40 Uhr zeigte Das Erste das Halbfinale im Tischtennis. 1,23 Millionen Menschen wollten den Deutschen Dimitrij Ovcharov siegen sehen, der aber gegen Ma Long verlor. Die Sendung erlangte 23,2 Prozent Marktanteil. Mit 0,30 Millionen jungen Leuten ergatterte Das Erste 24,0 Prozent Marktanteil.Am Nachmittag schaltete Das Erste ins Olympic Aquatics Centre, um die Läufe von Sarah Köhler und Isabel Gose zu zeigen. Köhler gewann bei den aktuellen Spielen schon eine Bronze-Medaille. Die Vorläufe der 800 Meter Frauen Freestyle wollten 1,85 Millionen Fernsehzuschauer sehen, der Marktanteil belief sich auf 18,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fieberten 0,50 Millionen Zuschauer mit, der Marktanteil lag bei 22,8 Prozent. Übrigens: Köhler hat sich für das Finale qualifiziert, das am Samstag ausgetragen wird.