«99  Eine:r schlägt sie alle!» verabschiedet sich mit zufriedenstellendem Ergebnis

Quotennews

An die Werte der Auftaktshow kam das Finale nicht mehr heran, es lief jedoch wieder deutlich besser als in Woche zwei.



In der Vorwoche pausierte die Sat.1-Show, doch am gestrigen Abend stand nun die finale Sendung an. Von den anfangs 99 Kandidaten waren zu Beginn der gestrigen Folge noch 16 Teilnehmerinnen und 18 Teilnehmer übrig. Weiterhin gilt, wer in einem Spiel Letzte oder Letzter wird, ist ausgeschieden. Gefragt sind Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.Nach einem gelungenen Auftakt vor 1,36 Millionen Fernsehenden waren in der folgenden Woche noch 0,95 Millionen Neugierige übrig. Der Marktanteil fiel von guten 5,9 auf akzeptable 4,3 Prozent. Starke Quoten von 11,7 sowie 9,4 Prozent wurden in der Zielgruppe gemessen. Zur Finalsendung steigerte sich das Programm mit 1,01 Millionen Interessenten zumindest wieder auf einen passablen Wert von 5,0 Prozent. Die 0,55 Millionen Umworbenen legten ebenfalls zu und fuhren zum Abschluss hohe 10,9 Prozent Marktanteil ein.Besser als die Show lief jedoch der Fantasyfilmbei ProSieben . Bei 1,50 Millionen Zuschauern wurde hier eine herausragende Sehbeteiligung von 6,6 Prozent gemessen. Und auch bei den 0,67 Millionen Jüngeren war das Programm mit 12,7 Prozent Marktanteil sehr erfolgreich. RTLZWEI präsentierte sich ebenfalls gut und holte mit dem Science-Fiction-Filmhohe 3,5 Prozent Marktanteil bei 0,77 Millionen Fernsehenden. Die 0,30 Millionen Werberelevanten übertrafen mit 5,7 Prozent auch den Senderschnitt.