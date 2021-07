One zeigt zwölfte «Doctor Who»-Staffel ab September

TV-News

Zusätzlich stehen die Folgen mit Jodi Whittaker auch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit – auch im englischen Originalton.

Der ARD-Spartensender One hat die Ausstrahlung der zwölften-Staffel bekannt gegeben. Demnach zeigt der Sender ab dem 7. September die Folgen, in denen Jodi Whittaker die Hauptrolle spielt, immer dienstags ab 21:00 Uhr in Zweikanaltonausstrahlung, das heißt, Fans haben auch die Möglichkeit die Folgen im englischen Originalton zu genießen. Für das richtige Zeitreise-Gefühl wird die wöchentliche Ausstrahlung mit ausgewählten Classic-Folgen aus den früher 80er Jahren ergänzt, die noch nie im deutschen Free-TV zu sehen waren.Zudem strahlt One die Free-TV-Premiere vonaus, eine Produktion aus dem Jahr 1996, in der gleich zwei Doktoren zu sehen sind: Paul McGann und Sylvester McCoy. Der Film wird wie die neuen sowie Klassik-Folgen ebenfalls im englischen Original angeboten.Erst am Donnerstag machte die Nachricht die Runde, dass sowohl Jodi Whittaker als auch Showrunner Chris Chibnall die Serie nach ihrer jeweiligen dritten Staffel verlassen werden ( Quotenmeter berichtete ).