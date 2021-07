Netflix bringt «Schumacher»-Doku an den Start

TV-News

Die Macher erhielten bei der Entstehung der Dokumentation über den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister von dessen Familie Unterstützung.

Netflix hat für den 15. September eine neue Dokumentation angekündigt, die sich mit der Rennfahrerlegende Michael Schumacher befasst, der sich nach seinem Ski-Unfall im Dezember 2013 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Das Datum ist trotz anderthalb Jahren Verspätung passend gewählt, denn am 25. August jährt sich das erste Rennen Schuhmachers zum 30. Mal. Damals schied er allerdings bei Großen Preis von Belgien aufgrund eines technischen Defekts in der ersten Runde aus.Der Dokumentarfilm «Schumacher» möchte dessen Weg „aus der Kerpener Kiesgrube zum globalen Superstar“ nachzeichnen, wie es in einer Mitteilung des Managements heißt. Dabei wurden die Macher der Doku sogar von der Familie Schumacher unterstützt, dank seltener Interviews und nie gesehenem Archivmaterial sollen die zahlreichen Facetten der vielschichtigen Persönlichkeit des Jahrhundertsportlers offengelegt. Regie führten Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker und Michael Wech. Als Produzenten waren Benjamin Seikel und Vanessa Nöcker aktiv, die die Firma-B14-Film-Produktion umsetzten.Neben seinem Vater und Bruder Ralf kommen Schumachers Ehefrau Corinna und seine beiden Kinder Gina und Mick, der inzwischen selbst in der Formel 1 fährt, genauso zu Wort wie seine engsten Wegbegleiter und Konkurrenten. Darunter Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Damon Hill, Flavio Briatore, David Coulthard, Willi Weber, Luca di Montezemolo, Piero Ferrari und seine Managerin Sabine Kehm.Eigentlich hätte die Doku bereits Ende 2019 erscheinen sollen, doch „ der Dokumentarfilm war eine große Herausforderung und benötigte viel Zeit und Sensibilität, wenn man den Druck bedenkt, der von außen auf der Produktion lastete“, erklärte Produzent Benjamin Seikel. „Aber dank eines großartigen Teams und einer wirklich tollen Zusammenarbeit mit der Familie haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen.“„Wir freuen uns sehr, dass wir mit 'Schumacher' ab September unseren Zuschauern in über 190 Ländern einen Film über Michael Schumacher verfügbar machen können, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Ich bin überzeugt davon, dass dieses zutiefst persönliche Portrait seine Fans weltweit begeistern und berühren wird. Auch diejenigen Zuschauer, die sich vielleicht bisher weder speziell mit Michael Schumachers Biografie noch ganz allgemein mit der Formel 1 beschäftigt haben, werden durch diese packende Dokumentation einen sehr besonderen Menschen kennenlernen“, betonte Kai Finke, Director, EMEA TV Licensing Netflix