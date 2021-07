Quotenmeter.FM

Anlässlich der neuen ZDFneo-Sendung schaut Quotenmeter auf die Kochshows im deutschen Fernsehen.

In der vergangenen Woche startete beim Fernsehsender ZDFneo die neue Deep-Talk-Kochshow «Böhmi brutzelt», in der Satiriker Jan Böhmermann keine Scherze reißt, sondern sich mit seinen Gästen wie Reporterin Aminata Belli, Tänzerin Motsi Mabuse, Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim, Klavier-Professor Igor Levit und Schauspieler Riccardo Simonetti neben dem erhitzen von Speisen auch tiefgründige Gespräche führt.Bei der Premieren-Sendung hatte die Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld den Rapper und Unternehmer Xatar zu Gast, der aus seinem Leben berichtete. Der Besitzer eines Imbisses in Bonn berichtete unter anderem von seiner Zeit im Gefängnis. Bei seinem Schwank aus seinem Leben teilte er mit, dass beispielsweise die Gefängniszeit in Bayern härter sei als in Nordrhein-Westfalen, allerdings dort die Küche besser ist.Die Sendung, die freitags um 10.00 Uhr in der Mediathek zu sehen ist, wird auch linear bei ZDFneo ausgestrahlt. Diese sind samstags um 19.45 Uhr beim Digitalsender zu sehen. Fabian Riedner und Felix Maier berichten in diesem Podcast auch von einem Getränke-Sommelier, der zu den Speisen passende Durststiller serviert.