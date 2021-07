«Hawkeye» startet im November

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Disney hat auch schon ein Datum verraten.

Die Architekten von Disney+ haben einen Einblick in ihren Jahresplan gewährt. Die Marvel-Seriewird im November ausgestrahlt. Die Serie soll am 24. November 2021 starten, weiterhin hält Disney an der Veröffentlichung am Mittwoch fest. Die Serie mit Jeremy Renner und Hailee Steinfeld ist ein weiteres Format aus dem Marvel-Universum, wovon in diesem Jahr schon drei unterschiedliche Projekte liefen.Die erste war «WandaVision» mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany, gefolgt von «The Falcon and The Winter Soldier» mit Anthony Mackie und Sebastian Stan in den Hauptrollen. Zuletzt zeigte der Streamer «Loki» mit Tom Hiddleston und Sophia Di Martino in den Hauptrollen.Neben Renner und Steinfeld werden in der Serie auch Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox und Zahn McClarnon mitspielen. Jonathan Igla wird «Hawkeye» schreiben und als ausführender Produzent fungieren. Die genaue Handlung der Serie ist noch nicht bekannt, aber es ist davon auszugehen, dass Barton Bishop zum neuen Hawkeye ausbildet. Außerdem wird Pugh wieder die Rolle der Yelena Belova aus «Black Widow» spielen.