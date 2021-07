Pinar Atalay auch bei «RTL Aktuell» im Einsatz

Köpfe

Die ehemalige «Tagesthemen»-Moderatorin soll ab September auch die Hauptnachrichtensendung von RTL präsentieren.

Auf Pinar Atalay wartet bei RTL eine Menge Arbeit, denn wie sich nun herausstellt, wird sie nicht nur Ende August das «Wahl-Triell» zusammen mit Peter Kloeppel moderieren und zusammen mit Jan Hofer beim am 16. August startenden «RTL Direkt» vor der Kamera stehen, sondern ab September auch die RTL-Hauptnachrichtensendung «RTL Aktuell» begleiten. Das bestätigte der Kölner Sender am Freitagmorgen. So sagt Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News, dass Atalay eine „Top-Journalistin“ sei und „den weiteren Ausbau der RTL-Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten“ werde. „Daher ist es nur naheliegend, dass sie auch unser Nachrichten-Flaggschiff präsentiert. Damit steht unser erstklassiges und vielfältiges Moderationsteam, das ab dem 2. August wochentags zwei Ausgaben von RTL Aktuell produziert“, so Kohlenbach weiter.„Täglich schaltet ein Millionenpublikum «RTL Aktuell» ein. Ich freue mich sehr, den Zuschauer:innen zur besten Sendezeit die wichtigsten Nachrichten des Tages bei RTL präsentieren zu dürfen“, wird Atalay in der Sendermitteilung zitiert. Wenn Atalay dann loslegt – ein genauer Termin steht noch nicht fest –, erweitert die ehemalige «Tagesthemen»-Moderatorin das «RTL Aktuell»-Team, das aus Peter Kloeppel, Charlotte Maihoff, Maik Meuser, Anna Fleischhauer und Christopher Wittich besteht.Das Quintett dürfte sich aber sicherlich über jede helfende Hand freuen, schließlich geht ab der kommenden Woche der RTL-Umbruch in die nächste Runde, nachdem das Mittagsmagazin «Punk 12» zuletzt auf drei Stunden ausgeweitet wurde. Ab dem 2. August, gibt es ab 16:45 Uhr eine Nachmittagsausgabe von «RTL Aktuell» zu sehen. Auch von der Magazin-Sendung «Explosiv» startet mit «Explosiv Stories» eine zweite Ausgabe. Ab dem 16. August beginnt dann «RTL Direkt» am späteren Abend ab 22:15 Uhr.