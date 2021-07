Die meisten Zuschauer entscheiden sich am Freitag für «Der Alte»

Quotennews

Bei den Jüngeren hatte jedoch das Erste mit einem Arztdrama knapp die Nase vorne.



Das erfolgreichste Programm auf dem Gesamtmarkt war gestern die Wiederholung der Krimiserieim ZDF . Insgesamt fanden 4,47 Millionen Fernsehende auf den Sender und sicherten dem Zweiten somit einen starken Marktanteil von 19,8 Prozent. 0,30 Millionen Jüngere reichten für ein gutes Ergebnis von 6,2 Prozent.legte mit 3,77 Millionen Zuschauern und einer hohen Quote von 16,1 Prozent nach. Die 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhren jedoch nur noch mäßige 4,2 Prozent Marktanteil ein.Für dasinteressierten sich noch 3,01 Millionen Fernsehende, wodurch der Marktanteil weiter auf 14,0 Prozent sank. Im Gegensatz dazu legten die 0,41 Millionen jüngeren Interessenten deutlich zu und hoben die Quote wieder auf hohe 7,4 Prozent. Die zweite Folge der neuen Sketchcomedyüberzeugte 1,29 Millionen Neugierige, was jedoch nur für maue 7,4 Prozent reichte. Die 0,34 Millionen aus der jüngeren Gruppe erzielten allerdings eine gute Sehbeteiligung von 6,9 Prozent.Zur Primetime hielt das Erste mit einer Wiederholung des Arztdramasaus dem Jahr 2019 dagegen. 3,07 Millionen Fernsehende verfolgten den Film, was einem hohen Marktanteil von 13,4 Prozent glich. Mit 0,32 Millionen Jüngeren überholte der Sender sogar den Krimi im ZDF . Auch hier wurden solide 6,2 Prozent Marktanteil eingefahren.