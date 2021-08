ZDF-Film «Frühling» zieht am «Tatort» vorbei

Quotennews

Es wurden jeweils Wiederholungen gezeigt. Dennoch ging der Krimi nicht als Primetime-Sieger hervor, wie es sonst an den meisten Sonntagen der Fall ist.



Das Erste startete mit demin die Primetime, eine Wiederholung aus dem Jahr 2018. Damals waren noch 6,27 Millionen Fernsehende interessiert, gestern sank die Reichweite auf 4,76 Millionen Menschen. Übrig blieb somit ein starker Marktanteil von 17,0 Prozent. Die Zuschauerzahl für eine «Tatort»-Folge am Sonntagabend, war auch bei einer Wiederholung seit etwa einem Jahr nicht mehr so niedrig. 0,94 Millionen Jüngere waren ebenfalls mit von der Partie und landeten bei einer herausragenden Quote von 13,7 Prozent.Weiter ging es mit zwei Folgen Krimiserie, welche 2,51 und 2,07 Millionen Fernsehende überzeugte. Das Resultat waren solide Werte von 10,7 sowie 11,3 Prozent. In der jüngeren Gruppe kamen hingegen nur mäßige Marktanteile von 5,0 und 4,6 Prozent zustande. Für dieblieben 1,49 Millionen Interessenten auf dem Sender, was einer Quote von 11,0 Prozent entsprach. Die 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich wieder auf gute 7,1 Prozent.Auch das ZDF zeigte eine Wiederholung, nämlich den Familienfilm.. Von den ehemals 5,24 Millionen Zuschauern bei der Erstausstrahlung 2019 gingen mit 4,99 Millionen gestern nur wenige verloren. Somit verbesserte sich die Sehbeteiligung von 14,2 auf hohe 17,8 Prozent. Der Film zog somit an der Konkurrenz im Ersten vorbei. 0,63 Millionen jüngere Fernsehende mussten sich jedoch mit starken 9,2 Prozent Marktanteil hinter dem «Tatort» einreihen.