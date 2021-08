Primetime-Check

Überzeugte mit «Der Fall Collini» der nächste Sommerkino-Spielfilm im Ersten? Wie lief es für «Wer wird Millionär?»? Konnte «neXt» bei ProSieben in Woche zwei zulegen?

Bei den Privatsendern hatte eindeutigbei RTL die Nase vorne. Die Quizshow mit Günther Jauch verfolgten ab 20:15 Uhr 3,78 Millionen Zuschauer, wovon 0,95 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Am Markt holte man tolle Werte von 14,3 Prozent insgesamt und 14,8 Prozent bei den Jüngeren – Rekord für eine reguläre Ausgabe in diesem Jahr.behielt im Anschluss noch 2,05 Millionen Seher und hielt die Zielgruppenquote bei 14,8 Prozent konstant. VOX präsentierte seinem Publikum zwei Folgenund sicherte sich damit 1,40 und 1,08 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Marktanteile lagen mit 5,3 und 7,1 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 7,3 und 8,5 Prozent in der Zielgruppe auf einem ordentlichen bis guten Niveau.Das Erste strahltevor 4,10 Millionen Zuschauern aus. Es versammelten sich 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährige bei der blauen Eins. Damit holte man Sehbeteiligungen von 15,4 und 11,4 Prozent. Die Reportagebehielt danach noch 2,05 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile sanken auf 9,3 respektive 7,9 Prozent. Mit den beiden Filmenundlockte das ZDF 3,92 und 2,44 Millionen Zuschauer an. Aus der jungen Zuschauerschaft stammten 0,46 und 0,32 Millionen. Zwischendrin informierte das3,73 beziehungsweise 0,59 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 14,7, 15,1 und 15,5 Prozent. Bei den Jüngeren wurden 7,1, 9,4 und 7,6 Prozent ausgewiesen.ProSieben strahlte die nächsten beiden-Folgen aus, musste allerdings nach dem ausbaufähigen Auftakt vor einer Woche einen Rückschlag hinnehmen. Diesmal schalteten nur 0,68 Millionen Zuschauer ein, 0,37 Millionen stammten aus der werberelevanten Gruppe. Die Quotennadel zeigte nur noch 2,6 Prozent insgesamt und 5,7 Prozent bei den Umworbenen an. Sat.1 hoffte mit dem Finale vonauf einen versöhnlichen Abschluss – vergeblich. Nur 0,33 Millionen schalteten ein. In der Zielgruppe standen nur 3,7 Prozent zu Buche.Kabel Eins sendeteund erreichte 1,12 Millionen Jackie-Chan-Fans. Damit generierte man einen Marktanteil von 4,4 Prozent. Mit 400.000 Werberelevanten waren sogar sehr gute 6,4 Prozent in der Zielgruppe möglich. RTLZWEI baute aufund sicherte sich ein 0,51-millionenköpfiges Publikum. In der Zielgruppe generierte man damit 3,6 Prozent. Fürblieben im Anschluss noch 0,48 Millionen dran, der Gesamtmarktanteil stieg von 1,9 auf 2,1 Prozent. In der Zielgruppe gab es ein leichtes Plus auf 3,7 Prozent.