«Wer weiß denn sowas?» gewinnt auf dem Gesamtmarkt

Quotennews

Vor genau einer Woche belegte noch «Gefragt – Gejagt» den Sendeplatz. Bei den Jüngeren schnitt man damit auch deutlich besser ab.



Seit diesem Montag haben Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton wieder Alexander Bommes und die Jäger am Vorabend abgelöst. Auf dem Sendeplatz ab 18 Uhr, auf dem zuletzt «Gefragt – Gejagt» zu sehen gewesen war, laufen nun zahlreiche neue Folgen von. Vor einer Woche schalteten zur finalen Ausgabe von «Gefragt – Gejagt» noch 2,48 Millionen Ratefans und 0,34 Millionen Jüngere ein. Somit wurden sehr starke Quoten von 16,6 sowie 11,7 Prozent ermittelt.Eine Woche später sahen sich am gestrigen Vorabend 2,54 Millionen Fernsehende die Quizshow an. Trotz des Ausbaus der Reichweite, lag die Quote von starken 16,1 Prozent etwas niedriger. Zeitgleich sorgte der Formatwechsel in der jüngeren Gruppe hingegen für einen Rückgang auf 0,24 Millionen Neugierige. Somit sank der Marktanteil hier auf hohe 8,1 Prozent.überzeugte anschließend noch 2,21 Millionen Zuschauer und holte solide 10,8 Prozent. Bei den 0,21 Millionen jüngeren Ratefans blieben annehmbare 5,5 Prozent übrig.Zur Primetime gab es im Ersten nur eine Wiederholung der Komödieaus dem Jahr 2019 zu sehen, für die 3,47 Millionen Fernsehende einschalteten. Im Vergleich zur Erstausstrahlung sank der Marktanteil von 16,2 auf gute 12,5 Prozent. Hier lag man somit recht deutlich hinter den Werten im ZDF . Die 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen holten hingegen eine hohe Quote von 7,8 Prozent. Ab 22.15 Uhr erzielte die Dokubei 0,48 Millionen Fernsehenden nur mickrige 2,4 Prozent Marktanteil. Auch die 0,08 Millionen Jüngeren landeten bei einem miserablen Ergebnis von 1,4 Prozent.