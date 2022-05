VOX-Löwen mit gutem Endspurt

Quotennews

Die Quoten der «Die Höhle der Löwen»-Frühjahrsstaffel 2022 lesen sich wirklich eindrucksvoll, doch sie erzählen nur die halbe Wahrheit.

Einmal mehr fabelhaft performtein diesem Jahr bei VOX in der Primetime am Montagabend. Gestern ging die nunmehr elfte Staffel der Gründershow zu Ende und sorgte zum Abschluss noch einmal für einen Glanzpunkt. Insgesamt lockte das Format 1,92 Millionen Zuschauer an, womit der Sender mit der roten Kugel hervorragende 7,8 Prozent des Gesamtpublikums für sich beanspruchen konnte. In der Zielgruppe unterhielt man 0,85 Millionen 14- bis 49-Jährige, was einer Sehbeteiligung von tollen 15,1 Prozent entsprach.Damit beulte man die Delle der vergangenen Woche eindrucksvoll aus. Im Gegenprogramm zum Relegationsrückspiel sank die Quote auf 12,5 Prozent und damit auf den bisher niedrigsten Wert in dieser Staffel. Dennoch kann diese Frühjahrsstaffel nicht mit der vergangenen mithalten. Die Reichweiten der zwölf zwischen März und Juni 2021 gesendeten Episoden rutschten lediglich dreimal unter die Zwei-Millionen-Marke, in diesem Jahr unterboten von den neun neuen Folgen gleich fünf diesen Wert.Nach den Löwen sendete VOX das Reportage-Format, das erstmals 2017 auf Sendung ging. Die Wiederholung, in der unter anderem Elmar und Maria ihre selbst produzierten Holz-Dildos auf einem Heavy-Metal-Festival verkaufen wollten, sorgte für ein 0,85-millionenköpfiges Publikum. Aus der Zielgruppe stammten 0,34 Millionen Fernsehzuschauende. Die Markanteile lagen bei guten 5,9 Prozent bei allen und 10,0 Prozent bei den Umworbenen.