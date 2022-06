Tim Allen und Richard Karn sind «More Power»

US-Fernsehen

Der History Channel hat eine neue Serie mit den «Hör mal, wer da hämmert»-Stars gestartet.

Tim und Al sind wieder vereint – der History Channel startet die neue Serie. Das ehemalige «Hör mal, wer da hämmert»-Paar wird gemeinsam mit YouTube-Star April Wilkerson ab Mittwoch, den 29. Juni, um 22.00 Uhr in der neuen Serie zu sehen sein. Von Tims Heimwerkstatt aus nimmt das Trio die Geschichte der Werkzeuge unter die Lupe und feiert die coolsten, leistungsstärksten und ikonischsten Werkzeuge, während es die Entwicklung der Leistung von handgehaltenen und einfachen bis hin zu industriellen und mächtigen Werkzeugen zeigt – und dabei die Grenzen auf eine Weise austestet, wie es nur Tim kann."Albert Einstein hat einmal gesagt: 'Ich bin kein Genie, ich bin nur leidenschaftlich neugierig'", so Tim Allen. "Die Möglichkeit, meiner Neugierde auf den Grund zu gehen und wirklich mehr über die Menschen und Dinge zu erfahren, die uns zu dem machen, was wir heute sind, begeistert mich. Und wer könnte mir dabei besser zur Seite stehen als Richard Karn? Wir beide schätzen Menschen, die ein Problem nicht nur durch Reden, sondern mit Kreativität und erstaunlichen Fähigkeiten lösen können."Jede Woche erzählt «More Power» auf seine eigene Art und Weise, wie sich einfache Werkzeuge – von Klingen und Batterien bis hin zu Magneten und Lasern – zu den unglaublichen Dingen entwickelt haben, die sie heute tun, und beantwortet dabei brennende Fragen wie "Wie kann ein Magnet eine ganze Stadt beleuchten?" Jede 30-minütige Folge steht im Zeichen eines Werkzeugs. «More Power» wird für den History Channel von Wheelhouse's Spoke Studios und Boxing Cat Entertainment produziert. Es sind zehn Episoden geplant.