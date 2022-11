Dem Aufwärtstrend von «TV total» wird Einhalt geboten

Quotennews

Nach konstanten Steigerungen in den Vorwochen ging es diese Woche erstmals wieder abwärts.



hatte sich in den vergangenen fünf Wochen stetig gesteigert und stets neue Zuschauer hinzugewonnen. Auch Joko und Klaas, die in der Woche zuvor die ersten 15 Minuten der Primetime frei gestalten durften, hatten das Format zuletzt noch einmal gepusht. So fanden sich in der vergangenen Woche 1,20 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm ein, was einen hohen Marktanteil von 4,6 Prozent zur Folge. Bei den 0,81 Millionen Umworbenen wurden starke 12,9 Prozent Marktanteil eingefahren.Doch diesem Aufwärtstrend wurde am gestrigen Abend abrupt Einhalt geboten, als nur noch 1,09 Millionen Fernsehende für das Format einschalteten. So fiel das Programm auf gute 4,1 Prozent Marktanteil und damit den schwächsten Wert seit Juli zurück. Auch die 0,74 Millionen Jüngeren konnten das Niveau der vergangenen Wochen nicht ganz halten, so dass sich der Sender mit hohen 11,8 Prozent zufriedengeben musste.Im Anschluss sackte auchwieder auf 0,51 Millionen Neugierige und schwache 2,1 Prozent Marktanteil ab. Bei den 0,35 Millionen Werberelevanten wurden noch akzeptable 6,2 Prozent verbucht. Es folgte die Doku, welche bei 0,23 Millionen Zuschauern auf miese 1,6 Prozent zurückfiel. Bei den 0,14 Millionen 14- bis 49-Jüngeren wurden nur niedrige 4,2 Prozent Marktanteil gemessen.