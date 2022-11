«Mario Barth deckt auf» ist weiterhin nicht zu bremsen

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt stellte zudem auch «The Taste» in Sat.1 einen neuen Staffelbestwert auf.



In der vergangenen Woche hatte die Comedyshoweinen deutlichen Zuschauerzuwachs erfahren. Von zuvor 1,91 Millionen Menschen hatte sich die Reichweite auf 2,31 Millionen erhöht. Folglich machte auch die Quote einen deutlichen Sprung von durchschnittlichen 7,3 auf hohe 9,1 Prozent. Bei den 0,81 Millionen Werberelevanten war ebenfalls ein Zuwachs von mehr als zwei Prozentpunkten zu erkennen, so dass zuletzt überzeugende 13,1 Prozent Marktanteil eingefahren wurden.Dieser Trend bestätigte sich am gestrigen Abend erneut, als RTL die Reichweite sogar noch weiter ausbaute. Mit 2,38 Millionen Fernsehenden wurde nun ein sehr hoher Marktanteil von 9,3 Prozent verbucht. Besser schnitt das Format zuletzt im Oktober 2019 ab. Zudem fanden 0,94 Millionen Jüngere auf den Sender, wodurch die Sehbeteiligung erneut deutlich auf starke 15,7 Prozent wuchs.In Sat.1 waren gestern beigleich zwei Gastjuroren mit dabei. Daniel Gottschlich und Hannes Radeck brachten Perlhuhn, Onglet und Papada als Geheimzutaten zur Auswahl mit. Das Format verbuchte am gestrigen Abend mit 1,26 Millionen Fernsehenden einen neuen Staffelbestwert. Die Quote steigerte sich von zuletzt soliden 5,1 auf gute 5,8 Prozent. Die 0,56 Millionen Umworbenen befanden sich nun wieder im zweistelligen Bereich. Es standen starke 11,0 Prozent Marktanteil auf dem Papier.