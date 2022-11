Roku liefert gutes Quartal ab

Wirtschaft

Die Gesamtzahl der gestreamten Stunden wächst um 21 Prozent.

Roku hat die Schätzungen der Wall Street für das dritte Quartal 2022 deutlich übertroffen. Die Streaming-Plattform und das Medienunternehmen konnten 2,3 Millionen Streaming-Accounts hinzugewinnen und damit 65,4 Millionen erreichen.Angesichts des Inflationsdrucks und einer Verlangsamung der Werbeausgaben warnte Roku jedoch vor einem schwachen vierten Quartal und teilte den Anlegern mit, dass es mit einem Gesamtnettoumsatz von etwa 800 Millionen US-Dollar rechnet, was einem Rückgang von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Das Unternehmen prognostizierte für das vierte Quartal einen Bruttogewinn von etwa 325 Millionen Dollar (gegenüber 380 Millionen Dollar im Vorjahresquartal) und einen bereinigten Nettoverlust von 135 Millionen Dollar (gegenüber einem bereinigten EBITDA-Gewinn von 86,7 Millionen Dollar).CEO Anthony Wood sagte in der Telefonkonferenz: "Dies ist keine normale Urlaubssaison". Der makroökonomische Gegenwind "schafft eine enorme Unsicherheit", und das erste, was Unternehmen in dieser Situation tun, ist "ihre Werbebudgets zu streichen", sagte er. Wood sagte, dass einige große Werbekunden, mit denen Roku in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, "mit niemandem mehr Geld ausgeben".