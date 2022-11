«Da kommst du nie drauf» so stark wie seit einem Jahr nicht mehr

Quotennews

Zumindest auf dem Gesamtmarkt punktete das Format, während die Jüngeren jedoch deutlich verloren. Zudem musste man sich hinter dem Drama im Ersten einordnen.



Einige Promis wurden gestern bei ZDF im Rahmen der Quizshowmit zahlreichen skurrilen Fragen konfrontiert. Katrin Müller-Hohenstein, Bülent Ceylan und Patricia Kelly traten so gegen Mathias Mester, Motsi Mabuse und Joachim Llambi an und stellten ihr Wissen auf die Probe. Johannes B. Kerner moderierte die zehn Runden, in denen die Teilnehmer verblüffende Tatsachen erraten mussten.Ende September lief die letzte Ausgabe vor 2,89 Millionen Fernsehenden, was einen akzeptablen Marktanteil von 11,3 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,42 Millionen Jüngeren standen zuletzt passable 7,1 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Nun steigerte sich das Format deutlich auf 3,64 Millionen Zuschauer, was dem besten Wert seit ziemlich genau einem Jahr entsprach. Folglich wuchs auch die Quote auf solide 13,8 Prozent und lag damit so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr. Bei den 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen war hingegen keine Verbesserung zu erkenne, stattdessen fiel man hier auf annehmbare 5,9 Prozent zurück.Dennoch musste man sich hinter dem Programm im Ersten einordnen, wo zur Primetime das Dramavor 4,02 Millionen Fernsehenden lief. Dies entsprach einem hohen Marktanteil von 15,3 Prozent. Die 0,55 Millionen jüngeren Interessenten hielten sich bei einem guten Wert von 9,0 Prozent. Im Anschluss befand sich das Wirtschaftsmagazinbei einem Publikum von 2,30 Millionen Menschen noch bei passablen 10,2 Prozent. Die 0,28 Millionen Jüngeren stürzten auf magere 5,4 Prozent ab.