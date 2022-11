3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche blickt Quotenmeter unter anderem auf eine neue Ausgabe der renommierten Sendung «Druckfrisch».

In der Nacht zum 31. Oktober hatte Das Erste wieder die Sendung über neue Bücher im Programm. Moderator Denis Scheck empfahl unter anderem den neuen Rebecca-Donner-Roman „Mildred“. Das Programm, das erst um 00.05 Uhr startete, verfolgten 0,44 Millionen Fernsehzuschauer und kam somit auf 5,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen sicherte sich Das Erste nur 60.000 Menschen und 2,6 Prozent Marktanteil.Am Brückentag präsentierte sich die ZDF-Nachrichtensendung wieder mit starken Werten. 2,40 Millionen Menschen verfolgten das Format, das nach «Bares für Rares», aber noch vor «Die Rosenheim-Cops» lief. Die europäischen Berichte holten einen fabelhaften von 22,8 Prozent. 0,14 Millionen jungen Menschen wurden ermittelt, sodass die Mainzer Fernsehstation auf 7,2 Prozent Marktanteil kam.Der Grünwalder Fernsehsender RTLZWEI hat eine große Programmlücke für sich entdeckt: Am Samstag laufen zwischen 10.15 und 18.15 Uhr zahlreiche Ausgaben der Renovierungsshow. Um 15.15 Uhr waren 0,37 Millionen Fernsehzuschauer dabei, sodass man weit überdurchschnittliche 3,8 Prozent Marktanteil holte. Bei den jungen Menschen fuhr man um 13.15 Uhr 0,11 Millionen Zuseher an, da kam man auf erfreuliche 6,2 Prozent.