RTL plant «Take Me Out» Weihnachtsspecial

TV-News

Die XXL-Weihnachtsausgabe wird erneut von Comedian Chris Tall moderiert.

Im Juli fanden die Dreharbeiten für die zweite-Staffel statt, an der Moderator Jan Köppen aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht mitwirken konnte ( Quotenmeter berichtete ). Neben der zweiten Staffel wurde im Hochsommer auch einaufgezeichnet, denn RTL hat nun selbiges für den 29. November angekündigt. An jenem Dienstagabend führt erneut Köppens Ersatzmann Chris Tall durch die Sendung.Wegen des Weihnachtsspecials ändert sich am grundlegenden «Take Me Out»-Konzept wenig. Fünf Single-Männer stellen sich 30 Single-Frauen. Über drei Runden müssen sie auch im «XXL-Xmas-Special» die Damen von sich überzeugen. Das Studio ist weihnachtlich geschmückt – mit Weihnachtsbäumen und einer Glühweinbude. Der charmante Herr hinter dem Glühweinstand spielt in dieser Sendung eine ganz besondere Rolle, verspricht RTL in der Ankündigung. Darüber hinaus sind auch auch Einspieler und Studioaktionen weihnachtlich inspiriert. Am 29. November tritt «Take Me Out – XXL XMas Special» gegen die Fußball-WM im Ersten an. Dort läuft der dritte Spieltag der Gruppe B, die mit England, USA, Iran und Wales besetzt ist.Mit Beginn der WM in Katar schraubt RTL sein Angebot in der Primetime ansonsten sehr zurück. Montags setzt man statt auf «Wer wird Millionär?» zunächst auf zwei Dokumentationen über die Quizshow, in denen am 21. November zunächst Oliver Pocher in(Erstausstrahlung: 26. Dezember 2019) dem Quizmaster die Fragen stellt, ehe eine Woche später indie Sendung selbst im Mittelpunkt steht. Am Dienstag wiederholt bzw. sendet RTL wie erwähnt «Take Me Out» und mittwochs setzt der Kölner Sender auf alte Folgen von «Mario Barth deckt auf!». Am Donnerstag steht zunächstauf dem Plan, während am Freitag Oliver Geissen mit derauf Sendung geschickt wird.