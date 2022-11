Nach CW-Übernahme: Nexstar schmeißt Mitarbeiter raus

Wirtschaft

Rund 40 Mitarbeiter müssen bei The CW ihren Hut nehmen, teilte das Unternehmen mit.

Nexstar hat am Dienstag zwischen 30 und 40 Mitarbeiter beim US-Network The CW entlassen. Laut einer mit der Situation vertrauten Quelle ist dies die erste umfassende Personalüberholung beim Sender seit dem Eigentümerwechsel.Zu den Entlassungen gehörte Paul Hewitt, der langjährige CW-Kommunikationschef, der durch Beth Feldman ersetzt wurde. Außerdem wurden mehrere Führungskräfte in den Bereichen Vertrieb, Strategie und Partnerbeziehungen entlassen, die von der Google-Veteranin Rebekah Dopp übernommen wurden.Nexstar verschwendet wenig Zeit mit der Umgestaltung von The CW, einem Plan, der mit der Ablösung des langjährigen CW-Präsidenten Mark Pedowitz begann, der nach dem Abschluss des Verkaufs des Senders durch Paramount Global und Warner Bros. Discovery an Nexstar am 3. Oktober entlassen wurde. Im Zuge des Deals wurden auch Rick Haskins, Leiter des Bereichs Streaming und Branding, und Mitch Nedick, Leiter des Anzeigenverkaufs, freigestellt.Es wird auch erwartet, dass The CW, lange Zeit die Heimat von kultigen Teenager-Serien wie «Supernatural» und «Gossip Girl» und anderen YA-Dramen, seine Strategie auf ungeschriebene Inhalte und Nachrichtenprogramme verlagern wird.