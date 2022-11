Netflix zieht bei «Fate» den Stecker

US-Fernsehen

Die Serie wird nach zwei Staffeln offiziell abgesetzt.

wurde bei Netflix nach zwei Staffeln abgesetzt. Der Showrunner der Serie, Brian Young, gab dies in einem Instagram-Post bekannt. "Es ist keine schöne Nachricht, aber Netflix [hat] beschlossen, Staffel 3 von «Fate: The Winx Saga» nicht fortzusetzen", schrieb Young."Das ist besonders hart, weil ich weiß, wie viele von euch diese Staffel geliebt haben. Es ist ein herzzerreißender Silberstreif, aber dennoch ein Silberstreif. Ich bin so stolz auf alle, die an der Serie mitgearbeitet haben, und so froh, dass wir die Geschichten erzählen konnten, die wir erzählt haben. Unsere Darsteller und die Crew haben eine Menge harter Arbeit in die Erschaffung dieser Welt und dieser Figuren gesteckt. Ich bin dankbar für jeden einzelnen von ihnen und für euch alle, die ihr zugesehen habt. Es waren erstaunliche vier Jahre. Hoffentlich sehen wir uns in Zukunft wieder."«Fate: The Winx Saga» wurde ursprünglich im Januar 2021 auf Netflix veröffentlicht, wobei Staffel zwei im September 2022 gestartet war. Staffel eins bestand aus sechs Episoden, während die zweite Runde aus sieben Episoden zusammengesetzt war. Die Serie ist eine Live-Action-Neuinterpretation des italienischen Zeichentrickfilms «Winx Club». Zur Besetzung gehörten Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum, Danny Griffin, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Theo Graham und Robert James-Collier, um nur einige zu nennen.