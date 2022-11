«Hochzeit auf den ersten Blick» fällt zurück, bleibt aber stark

Quotennews

Derweil setzt «Britt» ihren Negativlauf im Nachmittagsprogramm fort.

hatte seit Staffelbeginn am Montagabend keinen einfachen Stand. Zunächst musste man gegen den VOX-Erfolg «Die Höhle der Löwen» konkurrieren, dann kam bei RTL auch noch die Stärke von «Bauer sucht Frau» hinzu. Nichtsdestotrotz machte die Heiratssendung ihre Sache ordentlich und lag mit 9,1 und zweimal 8,5 Prozent über dem Sat.1-Schnitt. Vergangene Woche stieg das Ergebnis ohne die Gründershow im Gegenprogramm dann sogar auf 10,2 Prozent. Auch die Gesamtreichweite nahm mit 1,20 Millionen leicht zu.In dieser Woche setzte sich die positive Tendenz fort, wenngleich die Quote nicht mehr zweistellig daherkam. 1,21 Millionen Zuschauer sahen das Sat.1-Format, der Marktanteil bewegte sich bei soliden 5,0 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe sorgten die Geschichten von Oliver auf seine Braut Michaela, Jana und Markus, Nadine und Christoph, Jaqueline und Peter, Kinga und Morten sowie Natascha und Dennis für 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil belief sich auf 9,4 Prozent. Im Anschluss blieben für zwei-Sendungen noch 0,66 und 0,37 Millionen Zuschauer dran. Ab 23:00 Uhr lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 5,1 und 3,2 Prozent.Während die Primetime am Montag teilweise gut funktionierte, war in der Daytime weiter gehörig Sand im Getriebe.verfolgten ab 16:00 Uhr nur 0,31 Millionen Zuschauer, darunter lediglich 0,06 Millionen Umworbene. Mit Marktanteilen von 2,8 Prozent bei allen und 3,1 Prozent in der Zielgruppe lag Sat.1 auf einem katastrophalen Niveau. Zwei-Folgen sorgten im Anschluss für einen Reichweitenanstieg auf 0,72 und 0,97 Millionen. Der Gesamtmarktanteil stieg auf gute 5,5 und 6,5 Prozent. In der Zielgruppe kam die Scripted Reality nicht über 3,1 und 2,8 Prozent hinaus., das ab der kommenden Woche aus dem Programm fliegt, unterhielt ab 18:00 Uhr nur 0,38 Millionen Zuschauer. Das Halloween-Special, bei dem Kürbisgratin mit Marshmallow und Blutfinger zubereitet werden sollte, markierte nur desaströse 2,0 und 2,2 Prozent.konnte den Karren danach auch nicht mehr aus dem Dreck ziehen und blieb bei 0,51 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 2,3 und 3,0 Prozent hängen.