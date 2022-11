Trotz Tiefstwert: «Bauer sucht Frau» bleibt ein RTL-Erfolg

Quotennews

Die VOX-Sendung «Zum Schwarzwälder Hirsch» verbesserte sich gegenüber dem Auftakt deutlich und verzeichnete in der Zielgruppe sogar eine zweistellige Einschaltquote.

Seit drei Wochen bespielt RTL sowohl den Montag- als auch den Dienstagabend sehr erfolgreich mit der Kuppelshow. Abnutzungserscheinungen während der Staffel sind kaum auszumachen, die Reichweite pendelt zwischen 3,69 und 3,97 Millionen, nie erzielte man weniger als 13,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt – ein fantastischer Wert für den Kölner Sender. Auch in der Zielgruppe ist der RTL-Dauerbrenner ein voller Erfolg, wenngleich die zweite Sendewoche von anfänglichen über 16 Prozent auf 13,5 Prozent abrutschte. Vergangene Woche verbesserte sich das Ergebnis aber auf 15,5 und 15,2 Prozent.Die siebte Folge der 18. Staffel kam nun auf 3,37 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 12,7 Prozent – ein neuer Staffeltiefstwert. Inka Bause moderierte in der Zielgruppe vor einem 0,78-millionenköpfigen Publikum – erstmals unterbot man somit deutlich die Millionen-Marke. Die relative Sehbeteiligung belief sich dennoch auf sehr starke 14,2 Prozent.Im Gegenprogramm von Schwestersender VOX verbesserte sich die zweite Ausgabe vondeutlich. Nachdem sich die erste Folge mit 1,04 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Zielgruppenanteil von leicht unterdurchschnittlichen 6,2 Prozent zufriedengeben musste, erreichte Ausgabe zwei 1,15 Millionen Zuschauer. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf annehmbare 4,3 Prozent. In der Zielgruppe war die Steigerung noch klarer: 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährige sicherten dem Sender mit der roten Kugel großartige 10,0 Prozent.