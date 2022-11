Blockbuster-Battle

Eiskalt wie ein Battle

Tim Nehring von 01. November 2022, 09:30 Uhr

In diesem Battle liefern sich der Ex-Wrestler Dave Bautista in «Der Spion von nebenan», «Baywatch»-Star Erika Eleniak in einem Naturkatastrophenfilm und «Die Addams Family» einen Kampf. Wer wird den Sieg einfahren?

«Die Addams Family in verrückter Tradition» (Super

Die Addams Family hat Nachwuchs bekommen. Und das gefällt Wednesday und Pugsley so gar nicht! Denn sie befürchten, dass einer von ihnen für das neue Geschwisterchen Platz machen muss. Der einzige Weg: sie müssen es loswerden. Doch das ist gar nicht so einfach, denn Morticia und Gomez engagieren im Handumdrehen ein Kindermädchen. Die Blondine hat allerdings andere Sachen im Kopf. Und zwar das Geld des Jungesellen Fester.



Die Bewertung

Quotenmeter.de: /

Rotten Tomatoes Audience Score: 6

Metascore: 6

IMDb User Rating: 7

Gesamtbilanz: 19 von 40 Punkten



«Eiskalt wie die Hölle» (Tele 5, 20:15 Uhr)

Die Zeichen sind unmissverständlich: Als erfrorene Orangenbäume, tiefgekühlte Krabben und sogar angeschwemmte Eisberge das tropische Flair Floridas trüben, wird klar, dass das Weltklima in Windeseile aus den Fugen geraten ist. Auch die Forschungsergebnisse von Klimawissenschaftler Dr. David Kotzman lassen nichts Gutes erahnen. Demnach steht eine Umpolung des Erdmagnetfelds unmittelbar bevor! Im Modell wurde zudem berechnet, dass die globalen Umwälzungen mit einer neuen Eiszeit sowie Temperaturen bis zum absoluten Nullpunkt, also -273 Grad Celsius, einhergehen.



Die Bewertung

Quotenmeter.de: /

Rotten Tomatoes Audience Score: 2

Metascore: /

IMDb User Rating: 3

Gesamtbilanz: 5 von 40 Punkten



«Der Spion von nebenan» (ProSieben Fun, 20:15 Uhr)

Muskelpaket Dave Bautista alias JJ muss sich mit einer Neunjährigen herumschlagen: CIA-Agent JJ erhält nach einer missglückten Operation einen neuen Auftrag. Gemeinsam mit der Analystin Bobbi soll er die Wohnung der alleinerziehenden Mutter Kate überwachen - wäre da bloß nicht deren clevere Tochter Sophie, die die Spione entlarvt und als Gegenleistung für ihr Schweigen knallharte Forderungen stellt.



Die Bewertung

Quotenmeter.de: 5

Rotten Tomatoes Audience Score: 4

Metascore: 5

IMDb User Rating: 6

Gesamtbilanz: 20 von 40 Punkten



