Free-TV-Premiere überzeugt bei ProSieben

Quotennews

Nicht mithalten konnte hingegen das Filmprogramm bei RTLZWEI. Auch VOX hat trotz der Umstrukturierung des Programms weiterhin Schwierigkeiten.



ProSieben setzte zur Primetime auf die Free-TV-Premiere des Science-Fiction-Filmsund war damit auch sehr erfolgreich. 1,32 Millionen Zuschauer sicherten sich eine hohe Quote von 5,3 Prozent. Zudem landeten die 0,55 Millionen Jüngeren bei einem guten Resultat von 9,8 Prozent. Es folgte der Actionthriller, der sich mit 0,88 Millionen Fernsehenden auf einen starken Marktanteil von 6,2 Prozent steigerte. Die 0,34 Millionen Umworbenen kamen noch auf knapp überdurchschnittliche 9,1 Prozent Marktanteil.RTLZWEI versuchte mit dem Abenteuerfilmdagegenzuhalten, tat sich jedoch deutlich schwerer. Mit 0,48 Millionen Interessenten kam man somit nicht über akzeptable 1,9 Prozent Marktanteil hinaus. Die 0,22 Millionen Werberelevanten verbuchten zudem eine passable Quote von 3,9 Prozent. 0,29 Millionen Zusehende verharrten noch für den Horrorfilm «Halloween» ► auf dem Sender, wodurch schließlich eine Steigerung auf annehmbare 2,0 Prozent möglich war. Die 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen hingegen auf mäßige 3,2 Prozent zurück.VOX hatte zuletzt das Primetime-Programm umgestellt und setzte somit nun wieder auf. Mit 0,82 Millionen Fernsehnenden kam man jedoch nicht über maue 3,2 Prozent hinaus. 0,30 Millionen Jüngere sicherten sich akzeptable 5,4 Prozent Marktanteil., was nach hinten verschoben worden war, verlor weiter. Der Sender musste sich nun mit 0,44 Millionen Interessenten und mageren 2,6 Prozent Marktanteil zufriedengeben. Die 0,17 Millionen Umworbenen kamen ebenfalls nicht über niedrige 4,1 Prozent hinaus.