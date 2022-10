Blockbuster-Battle

von Ardit Zogjani 31. Oktober 2022, 09:30 Uhr

Natürlich darf an Halloween ein Stephen-King-Film nicht fehlen. Wer widersetzt sich dem Grusel-Clown Pennywise?

(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Sam Gerard, erfahrener Leiter eines Fahndungstrupps des U.S. Marshalbüros, ist bekannt für seine Hartnäckigkeit, mit der er flüchtige Verbrecher verfolgt. Daher wird er auch auf Mark Sheridan angesetzt, der zwei Agenten ermordet haben soll, den Absturz des Flugzeugs, das ihn ins Gefängnis bringen sollte, aber überlebt hat und fortan auf der Flucht ist. Aber während der Verfolgung kommen Gerard Zweifel, ob Sheridan wirklich der ist, für den man ihn hält.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 7IMDb User Rating: 7(ProSieben Maxx, 20:15 Uhr)In einer amerikanischen Kleinstadt werden sechs Kinder ermordet. Mike Hanlon findet am Tatort ein Bild - und das treibt ihm den Angstschweiß auf die Stirn. Für ihn ist klar: "Es" ist wieder da. Vor 30 Jahren hatten er und seine fünf Freunde ein grauenhaftes Erlebnis mit einem Clown namens Pennywise, der die Kinder auf die unterschiedlichsten Arten terrorisierte und erschreckte. Mike Hanlon ruft seine ehemaligen Freunde in die Stadt ihrer Herkunft zurück.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 8IMDb User Rating: 7(Super RTL , 20:15 Uhr)Der Bruder von Gomez Addams ist seit Jahren verschwunden. Doch plötzlich taucht der merkwürdige Gordon Craven auf und behauptet, der vermisste Bruder zu sein. Komisch nur, dass er sich so gar nicht wie Fester benimmt und nur wenig über seine angebliche Familie weiß. Es scheinen Zweifel aufzukommen und vor allem Wednesday glaubt Gordon nicht. Wird sein Plan, die Addams Familie auszunehmen, trotzdem gelingen?Quotenmeter.de:/Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 7IMDb User Rating: 7