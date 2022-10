Cinema Strikes Back: Informiert unterhaltsam über Aktuelles in der Film- und Serienwelt

YouTuber

Alper Turfan, Marius Stolz und Jonas Ressel arbeiteten bereits zuvor auf dem Kanal „Die Filmfabrik“ zusammen und haben sich nun ihr eigenes Reich erschaffen.

Der Film- und Serienkanal „Cinema Strikes Back“ gehört zur Mediengruppe funk, was von ARD und ZDF angeboten wird. Zum Team gehören Marius Stolz, Alper Turfan und Jonas Ressel, die regelmäßige News aus dem Bereich Filme, Serien und Comics vorstellen. Natürlich werden Mainstream-Themen behandelt, Kritiken veröffentlich, aber es gibt auch immer wieder Einblicke beispielweise in die Filmgeschichte.2017 wurde der Kanal von der Kölner Firma „Schattenwolf GmbH“ gegründet, hinter welcher genau die drei Hauptpersonen des YouTube-Kanals stecken. Marius Stolz wurde 1984 in Euskirchen geboren, studierte Technikjournalismus und ist somit Diplom-Journalist. So hielt er auch als Gastdozent an Hochschulen Vorträge für den bayrischen Journalisten-Verband. Zunächst arbeitete er als Produzent und Organisator für die Online-Kanäle „Y-Titty“ und „WasGehtAb?!“. Zusätzlich produzierte er auch das Format «NerdUp» für RTLZWEI . Jonas Ressel wurde 1991 in Hausach geboren und arbeitete nach dem Abitur für Christoph Krachten, welcher den Kanal „Clixoom“ betreibt. Später war er als Cutter bei „Y-Titty“ angestellt. Alper Turfan wurde 1989 geboren und studierte nach seinem Abitur in Koblenz Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Universität Wien.Die Wege der drei kreuzten sich, als sie 2015 den Kanal „Die Filmfabrik“ übernahmen, welcher zuvor von Dominik Porschen moderiert wurde. Turfan übernahm die Moderation, während sich Ressel und Stolz um Dreh, Schnitt, Redaktion und Social Media kümmerten. 2017 gaben sie den Kanal schließlich auf, um sich auf ihr eigenes Projekt „Cinema Strikes Back“ zu konzentrieren. Jeweils am Dienstag werden Specials veröffentlicht, während am Donnerstag Kritiken online kommen. So werden momentan beispielsweise Kommentare zu den neuen Serien «House of the Dragon» oder «The Rings of Power» abgegeben, wobei auch immer wieder neue Theorien aufgestellt werden. Zwischendrin werden auch immer wieder Empfehlungen veröffentlicht, wie etwa Film-Tipps für den Sommer, die besten Klassiker oder die Filme mit den besten Plottwists. Natürlich gibt es auch Playlists zu Schwerpunkten wie DC, Marvel «Star Wars» oder «Harry Potter».Etwa alle zwei Monate erscheint eine neue Ausgabe des Quizformats „Für eine Handvoll Donuts“, bei welchem die Moderatoren entweder gegeneinander oder gegen Gäste aus der YouTube-Szene antreten. Wie der Name verrät, erhält der Gewinner der zwei Spielrunden am Ende eine Schachtel Donuts. Der Kanal misst inzwischen 336.000 Abonnenten und das gefragteste Video, welches 42 Netflix-Filme vorstellt, die man unbedingt anschauen sollte, wurde 1,6 millionenfach aufgerufen. Sehr beliebt sind auch die Videos, die erklären, was zwischen «Der Hobbit» und «Der Herr der Ringe» oder nach «Der Herr der Ringe» passiert.Neben den Empfehlungsvideos, die meist zehn bis zwanzig Minuten dauern, kommt es nicht selten vor, dass die Folgenbesprechungen oder Analysen zwei bis drei Stunden dauern. Zudem erscheint jeden Freitag eine Ausgabe des Podcasts „Cinema Talks Back“, welcher neben YouTube noch auf vielen weiteren Plattformen veröffentlicht wird. Diese Folgen sind meist auch zwischen ein und zwei Stunden lang, wodurch sich auf dem Kanal für jeden sicherlich mehr als genug Content finden lässt. Insgesamt trotzen die Videos vor guter Laune und wollen die Zuschaue und Zuhörer auf unterhaltsame Weise in die Film- und Serienwelt eintauchen lassen. Man fühlt sich also schnell als würde man an einer gemütlichen Diskussionsrunde mit Freunden teilnehmen, wobei jedes Thema im Vorfeld stets sehr gründlich recherchiert wurde. Im Onlineshop der Firma lassen sich zudem T-Shirts, Pullover und Tassen mit Motiven aus Kino, Film und Serien finden.